Тимошенко хочет, чтобы украинский язык вспомнили, а не учили

Лидер БЮТ полагает, что в случае проведения властью грамотной, стимулирующей языковой политики вся Украина будет разговаривать на украинском языке, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Если государство немножечко это подтолкнет - деликатно и красиво, и в Донецкой области вспомнят, а не изучат, украинский язык. Мы не учили. Мы вспоминали его. Если мы начнем с вами правильно развивать все украинское в Украине, генетическая память сработает», - сказала Тимошенко сегодня на встрече с представителями политических партий, молодежных и общественных организаций Тернопольской области. Экс-премьер убеждена, что все граждане Украины, предыдущие поколения которых традиционно жили на украинской территории, могут без особых усилий вспомнить язык своих предков. «Если города в восточных регионах были полностью русифицированы, то село - и в Днепропетровской, и в Харьковской, и в Луганской, и в Донецкой - всегда было украинским. Оно было и остается настоящей колыбелью языка», - считает она. «У меня по маминой линии полностью все находились в селах, в городе Днепропетровск, там - казацкий край, это рядом с Запорожской Сечью. Мы же потом приняли бабушку домой, и она с нами жила. Все же у детей, имеющих какое-то отношение к селу, есть такая генетическая память. Я всю жизнь не разговаривала на украинском языке. Я пришла в правительство к Ющенко и, возможно, через три недели заговорила на украинском, потому что у нас у всех это есть. Поскольку так или иначе, у каждого по линии семьи совершенно точно есть кто-то в селе, и украинский язык в нас есть», - убеждена Тимошенко. Лидер БЮТ также добавила, что ее дочь Евгения разговаривает на украинском языке без специального обучения, а зять Шон всегда пытается использовать отдельные украинские слова.