Герман рассказала, как из-за Януковича остановился центр Москвы

Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман считает адекватными меры безопасности, к которым прибегает охрана Президента Виктора Януковича. Об этом она сказала во время горячей линии «Аргументов и фактов», отвечая на вопрос, могут ли представители госохраны «стрелять в тех, кто находится на пути президентского кортежа», сообщает Украинская правда. «Когда мы были с визитом в наиболее демократической стране мира, США, там тоже есть кортежи, там тоже перекрывают дороги, там тоже сопровождают и охраняют первых лиц государства. Так было в Москве, когда Янукович приехал туда с первым официальным визитом. Весь центр Москвы был перекрыт, потому что ехал украинский Президент», - сказала Герман. «Так во всем мире, таков порядок. Есть лица, которые охраняются государством. Президент - это символ. Я считаю, что есть порядок, который нужно соблюдать. Но будьте спокойны: никто стрелять не будет», - добавила она. Герман также, «пользуясь случаем», еще раз извиниласьсь перед журналистом СТБ Сергеем Андрушко, который пострадал в результате инцидента с охранником из госохраны. «16 июля завершается служебное расследование этого инцидента, и будут сделаны жесткие выводы», - сказала Герман.