Продолжительность рабочего дня ограничат 12 часами?

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде и ограничить продолжительность рабочего дня 12 часами. В частности, законопроектом №4682-д предусматривается, что продолжительность ежедневной работы (смены) при учете рабочего времени не может превышать 12 часов. Члены комитета считают, что принятие законопроекта будет способствовать усовершенствованию действующего законодательства в сфере труда, сообщает Парламентский портал.