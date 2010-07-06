В Минобороны опровергают информацию о возможном увольнении Ежеля

В Министерстве обороны опровергают информацию о возможном увольнении Михаила Ежеля с поста главы оборонного ведомства. «Информация касательно возможного увольнения Ежеля с поста министра обороны недостоверная. Министр работает в обычном режиме», - сообщил источник «Интерфакс-Украина» в оборонном ведомстве, приближенный к министру. По словам собеседника агентства, в таких слухах могут быть заинтересованы лица, которые хотят создать информационный повод для комментирования кадровых изменений в Минобороны и желают дестабилизировать ситуацию в военном ведомстве. Кроме того, по его словам, по состоянию на 17:30 вторника официального сообщения о проведении заседания СНБО в среду в Минобороны не получали. Как известно, источник в Администрации Президента во вторник сообщил агентству о том, что внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны запланировано на среду, 7 июля. Это подтвердил и глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Анатолий Гриценко. По информации Гриценко, на этом заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с боеготовностью Вооруженных сил.