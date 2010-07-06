Янукович изменил состав Совета регионов

Президент Украины Виктор Янукович указом № 753/2010 изменил состав Совета регионов. Из состава Совета регионов были выведены Анатолий Гриценко, Владимир Демишкан и Ярослав Сухой. В состав Совета регионов были введены глава Винницкой областной государственной администрации Николай Джига, глава Киевского областного совета Александр Качный, глава Херсонской областной государственной администрации Николай Костяк, министр Кабинета Министров Украины Анатолий Толстоухов, глава Днепропетровского областного совета Евгений Удод, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич и глава Тернопольской областной государственной администрации Михаил Цимбалюк. Текст соответствующего указа размещен на сайте Президента.