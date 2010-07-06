ВР рассмотрела около 300 поправок к проекту Бюджетного кодекса

Верховная Рада Украины уже рассмотрела около 300 поправок из 671-й к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс, сообщает УНИАН. В проекте Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» при рассмотрении в профильном комитете ВР был учтен ряд поправок, касающихся распределения полномочий между правительством и парламентом. Статьей 23 данного законопроекта предусматривается, что после принятия закона о Госбюджете полномочия по выполнению функций или предоставлению услуг передается от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому главному распорядителю бюджетных средств. Передача бюджетных назначений в этом случае осуществляется по решению правительства или местных органов власти по согласованию с Комитетом ВР по вопросам бюджета или с соответствующими комиссиями в местных советах. Во время первого чтения предполагалось, что такие бюджетные назначения будут осуществлять лишь правительство или местные органы исполнительной власти без согласования с парламентом или с местными органами самоуправления. Как известно, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин и ряд народных депутатов подчеркивали, что таким образом происходит нарушение Конституции, поскольку правительство принимает на себя функции парламента. Также внесены изменения ко второму чтению, которыми предусматривается, что распределение расходов Госбюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами осуществляется по решению Кабинета Министров, и при этом решения согласовуются с Бюджетным комитетом ВР или соответствующей комиссией советов на местах.