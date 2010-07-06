«Регионы» могут отказаться от партийности

Партия регионов готова поддержать выдвижение кандидатов в депутаты и мэры не от партий. Об этом заявил депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Ассоциации региональных лидеров Украины. Чечетов заверил представителей территориальных общин, что «Партия регионов понимает эту проблему, готова внести эти поправки в законопроект, чтобы обеспечить право территориальных общин выдвигать кандидатов в депутаты и городские главы путем самовыдвижения». Как известно, во вторник представители общественных организаций провели митинг под стенами Верховной Рады с призывами не принимать новую редакцию закона о выборах, предусматривающую выдвижение кандидатов в депутаты и на должности городских глав только от партий.