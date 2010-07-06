Бютовцы покинули сессионный зал Рады

Почти вся фракция Блока Юлии Тимошенко покинула сессионный зал Верховной Рады Украины. Как сообщили во фракции БЮТ, народные депутаты не видят необходимости находиться в сессионном зале, поскольку ни одна из поправок, предлагаемых представителями оппозиции к проекту закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», не поддержана. Народный депутат Украины Дмитрий Шлемко (фракция БЮТ) собрал карточки народных депутатов из своей фракции и покинул сессионный зал. Сейчас от фракции БЮТ остался народный депутат Украины Валерий Сушкевич, который настаивает на рассмотрении своих поправок, а также те депутаты из этой фракции, которые входят в состав коалиции. Из фракции НУНС также в зале осталось 8 народных депутатов. Среди них народные депутаты Украины Юрий Кармазин, Ксения Ляпина, Александр Черноволенко, которые также настаивают на своих поправках, но сессионный зал не поддерживает их поправки к законопроекту. На данный момент рассмотрены почти 400 поправок из 671, сообщает УНИАН.