Герман не любит, когда Азаров говорит о медиа

Любой политик, который попробует воевать с интернетом, обязательно проиграет. Такое мнение озвучила замглавы Администрации Президента Анна Герман во время гарячей линии «Аргументов и фактов», сообщает Украинская правда. Комментируя заявление премьера Николая Азарова о необходимости штрафовать интернет-сайты, которые работают без регистрации в режиме информагентств, она сказала, что «обязательно скажет об этом премьеру при личной встрече». «Я люблю, когда Николай Янович говорит о финансах, о реформах, но не люблю, когда он говорит о медиа, поскольку на эту тему в Украине есть специалисты лучше», - заявила Герман. Кроме этого замглавы Администрации Президента объяснила, почему в комиссии по созданию общественного телевидения нет людей, которые занимаются этой проблемой долгое время. «Прошлая власть долго говорила о необходимости создания общественного ТВ, но ничего не сделала», - отметила она. Герман пообещала, что власть «делает все для того, чтобы общественное телевидение не было только иллюзией и разговорами и не было сменой вывески, а чтобы это было дело». Она заявила, что нынешняя концепция общественного телевидения «учитывает весь международный опыт и все те идеи, которые высказывались до нас». Чиновник напомнила, что концепция уже выставлена на общественное обсуждение: «Все предложения будут подытожены, и лучшие из них будут учтены». Герман сообщила, что власть «отказалась от французского опыта, где президент назначает руководителя общественного вещания»: «Мы идем другим путем».