Семерак: Власти превращают Евро-2012 в «дойную корову»

Нынешние власти решили на законодательном уровне закрепить за Евро-2012 статус «дойной коровы». Об этом заявил министр оппозиционного правительства по вопросам молодежи, спорта, туризма и Евро-2012, член парламентского комитета по вопросам бюджета Остап Семерак, комментируя зарегистрированный Александром Ефремовым законопроект о внесении изменений в Законы «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», сообщили «Главреду» в пресс-службе ПРП. «Партия регионов проявляет удивительную последовательность, когда речь идет о возможности набить собственный карман. Сначала решением правительства вывели из-под действия Положения о тендерах все, что касается подготовки к Евро-2012. Таким образом, с середины апреля представители власти, ответственные за эту подготовку, получили право выбирать исполнителей работ и поставщиков товаров и услуг по собственному усмотрению. А как только был принят закон «Об осуществлении государственных закупок», так руководитель фракции ПР в Верховной Раде уже помогает соратникам законодательно «обставить» то же право на бестендерные закупки», - пояснил Семерак. Оппозиционный министр отметил, что законопроект Ефремова позволяет Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу осуществлять закупки товаров, работ и услуг «по процедуре закупки у одного участника без согласованиСемерак: Власти превращают Евро-2012 в «дойную корову» Нынешние власти решили на законодательном уровне закрепить за Евро-2012 статус «дойной коровы». Об этом заявил министр оппозиционного правительства по вопросам молодежи, спорта, туризма и Евро-2012, член парламентского комитета по вопросам бюджета Остап Семерак, комментируя зарегистрированный Александром Ефремовым законопроект о внесении изменений в Законы «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», сообщили «Главреду» в пресс-службе ПРП. «Партия регионов проявляет удивительную последовательность, когда речь идет о возможности набить собственный карман. Сначала решением правительства вывели из-под действия Положения о тендерах все, что касается подготовки к Евро-2012. Таким образом, с середины апреля представители власти, ответственные за эту подготовку, получили право выбирать исполнителей работ и поставщиков товаров и услуг по собственному усмотрению. А как только был принят закон «Об осуществлении государственных закупок», так руководитель фракции ПР в Верховной Раде уже помогает соратникам законодательно «обставить» то же право на бестендерные закупки», - пояснил Семерак. Оппозиционный министр отметил, что законопроект Ефремова позволяет Национальному агентству по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу осуществлять закупки товаров, работ и услуг «по процедуре закупки у одного участника без согласования с Уполномоченным органом в сфере закупок». «Таким образом, схема перекачки средств из Государственного бюджета Украины на счета частных структур, близких к профильному вице-премьеру или его партнерам, не только продолжает работать, но и закрепляется на уровне закона», - сказал Семерак. «Примеров успешной «дойки» бюджета под маркой подготовки к чемпионату достаточно даже за первые месяцы деятельности нынешней власти, - отметил оппозиционный министр. - Это и замена «чужих» генподрядчиков, которые строили стадионы и другую инфраструктуру, на «своих», это и неожиданное подорожание на 185 млн грн строительства стадиона во Львове, и увеличение вдвое (на 5 млрд грн) бюджетных расходов на подготовку к Евро-2012 Львовской области и т. д.». По словам народного депутата, «с учетом этого становится понятной внедренная властями философия финансирования подготовки к чемпионату: почти все делается за средства Госбюджета, без привлечения инвестиций». «Поэтому вряд ли можно всерьез воспринимать утверждение пояснительной записки Ефремова, что «принятие законопроекта не потребует увеличения расходов Государственного бюджета Украины», - заметил Семерак. «Все это происходит на фоне громких заявлений Президента Януковича и его партии о «бюджете строгой экономии». Очевидно, экономить власти будут на социальных расходах, так как посягнуть на «святое», т.е. на собственную «дойную корову», рука не поднимется», - сказал Семерак.я с Уполномоченным органом в сфере закупок». «Таким образом, схема перекачки средств из Государственного бюджета Украины на счета частных структур, близких к профильному вице-премьеру или его партнерам, не только продолжает работать, но и закрепляется на уровне закона», - сказал Семерак. «Примеров успешной «дойки» бюджета под маркой подготовки к чемпионату достаточно даже за первые месяцы деятельности нынешней власти, - отметил оппозиционный министр. - Это и замена «чужих» генподрядчиков, которые строили стадионы и другую инфраструктуру, на «своих», это и неожиданное подорожание на 185 млн грн строительства стадиона во Львове, и увеличение вдвое (на 5 млрд грн) бюджетных расходов на подготовку к Евро-2012 Львовской области и т. д.». По словам народного депутата, «с учетом этого становится понятной внедренная властями философия финансирования подготовки к чемпионату: почти все делается за средства Госбюджета, без привлечения инвестиций». «Поэтому вряд ли можно всерьез воспринимать утверждение пояснительной записки Ефремова, что «принятие законопроекта не потребует увеличения расходов Государственного бюджета Украины», - заметил Семерак. «Все это происходит на фоне громких заявлений Президента Януковича и его партии о «бюджете строгой экономии». Очевидно, экономить власти будут на социальных расходах, так как посягнуть на «святое», т.е. на собственную «дойную корову», рука не поднимется», - сказал Семерак.