Янукович пригласил Коморовского в Украину

Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление новоизбранному президенту Республики Польша Брониславу Коморовскому. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства. «Современные украинско-польские отношения динамично развиваются во всех областях и характеризуются традиционной дружбой, взаимной поддержкой и пониманием. Стратегическое партнерство между двумя государствами способствует укреплению благосостояния и процветанию наших народов, а также является важным фактором поддержания стабильности и безопасности на европейском континенте», - идет речь в поздравлении Януковича. Президент отметил, что Украина заинтересована в последующем наполнении конструктивного двустороннего сотрудничества с Польшей новыми практическими результатами и проектами в политической, экономической, гуманитарной отраслях, в том числе в контексте общей подготовки к проведению в 2012 году финальной части чемпионата Европы по футболу. «Убежден, что председательство Республики Польша в Европейском Союзе во втором полугодии 2011 года даст возможность еще больше приблизить Украину к стандартам членства в ЕС», - подчеркнул глава украинского государства. Он также попросил Коморовского принять приглашение осуществить один из первых зарубежных визитов именно в Украину. «Верю, что он станет определяющим в украинско-польских отношениях», - отметил Янукович. Президент пожелал Коморовскому крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений на благо Республики Польша, а дружественному польскому народу – мира, добра и процветания.