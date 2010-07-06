К Сивковичу накопилось много претензий - Олийнык

Народный депутат от БЮТ, автор проекта постановления об отставке вице-премьер-министра Украины Владимира Сивковича, которое зарегистрировано сегодня в Верховной Раде, Святослав Олийнык уверен, что к вице-премьеру со стороны народных депутатов накопилось достаточно претензий. Об этом сообщает «Главком». По словам нардепа, в парламенте состоялись консультации, которые и обусловили регистрацию данного проекта постановления. «Я озвучиваю определенную инициативу, имеющую некоторую популярность среди парламентского корпуса», - сказал он. В то же время, Олийнык не смог прогнозировать, будет ли результативным голосование по отставке вице-премьера. «Это покажет время, но то, что в адрес Сивковича накопилось много претензий, в том числе со стороны депутатского корпуса, это очевидно. Достаточно поднять стенограмму заседаний ВР», - отметил бютовец. При этом Олийнык также выразил надежду, что данный проект постановления об отставке Сивковича может быть рассмотрен Радой не только на этой сессии, но и на этой пленарной неделе. «Если исходить из опыта прошлой недели, то это постановление теоретически может быть рассмотрено уже на этой парламентской неделе», - сказал он.