Янукович поручил заняться председательством Украины в Европе

Президент Украины Виктор Янукович поручил создать оргкомитет по подготовке мероприятий, связанных с председательством Украины в комитете министров Совета Европы. Соответствующий указ размещен на сайте Президента. С целью надлежащей подготовки к председательству Украины в комитете в мае-ноябре 2011 года, Президент поручил Кабмину создать оргкомитет в месячный срок. Кабмину поручено разработать и утвердить план по подготовке и обеспечению осуществления мероприятий. Президент также поручил правительству предусмотреть при разработке проекта закона о Госбюджете на 2011 год расходы на финансирование подготовки и обеспечение осуществления этих мероприятий.