Рада перенесла рассмотрение Бюджетного кодекса

Верховная Рада перенесла окончательное утверждение изменений в Бюджетный кодекс на четверг. За соответствующее решение проголосовали 257 депутатов из 285 присутствующих в зале. Против проголосовал один депутат, 26 - не голосовали. Верховная Рада рассмотрела все предложенные 671 поправки, сообщает Украинская правда. Спикер Владимир Литвин мотивировал перенос рассмотрения проекта тем, что «необходимо, чтобы профильный комитет и Главное научно-экспертное управление внимательно проанализировали, что мы имеем в результате рассмотрения». Как известно, 17 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении новую редакцию Бюджетного кодекса. Документ определяет процедуры рассмотрения и принятия закона о государственном бюджете, а именно: определены два чтения, вместо существующих трех, увеличивает период его доработки ко второму чтению. Законопроектом предусмотрена серьезная децентрализация управления государственными финансами, в частности, передача 8 общегосударственных налоговых норм на местный уровень и право распоряжения на местах 25% от собранного налога на прибыль. Также предусмотрено значительное сокращение количества местных и государственных налогов и упрощение процедуры их администрирования. Проект Бюджетного кодекса дополнен нормами по эффективному управлению финансовыми ресурсами и долгом. В частности, конкретизированы условия и особенности осуществления операций с государственным и местным долгом, привлечением государственных и местных займов, определен перечень источников финансирования дефицита бюджета.