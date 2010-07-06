В Китае крестьянин зарезал главу деревни и четырех его родственников

В провинции Хэнань в центре Китая крестьянин Ван Хайинь зарезал главу администрации деревни и четырех его родственников, в том числе пятимесячную праправнучку. Также пострадал шестилетний внук главы деревни. Хайинь сдался полиции после того, как стражи порядка сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, передает Utro.ru. Нападавший признался, что планировал нападение в течение нескольких месяцев, а причиной его агрессии стал спор с главой сельской администрации из-за земли и государственной пенсии его матери.