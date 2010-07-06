В Шри-Ланке демонстранты блокировали представительство ООН

В ланкийской столице Коломбо несколько сотен демонстрантов во главе с министром ЖКХ Вималом Виравансой блокировали представительство ООН. Они обещают не выпускать из здания сотрудников международной организации до тех пор, пока генсек ООН не отменит своего решения о создании комиссии для расследования преступлений, возможно, допущенных ланкийской армией в последние месяцы войны с тамильскими сепаратистами весной прошлого года, передает «Lenta.ru». Полиция попыталась отстранить демонстрантов от входа в здание ООН и дать возможность некоторым дипломатам покинуть представительство, однако после приказа министра ЖКХ полиция отказалась от своих намерений, оставив здание блокированным демонстрантами.