Виктор Балога: «А вы верите в то, что выборы президента будут прямыми?» (стенограмма)

Я вже тут виступаю не як глава Секретаріату Президента, а як член «Єдиного центру». Але передусім, щоб перейти до тих справ, які турбують і суспільство, і вас, я хочу привітати всю Україну, нас, з перемогою нашого «Шахтаря» в кубку УЄФА. Ви знаєте, у нас і інтриги, у нас у державі і великий спад в економіці і непорозуміння політичне, але ми бачимо, що Україна може перемагати, і це перемога всієї України. Велика подяка і керівництву «Шахтаря», тому що це дійсно український клуб переміг в одному з найкращих і престижних турнірів у Європі. Я хочу сказати, що перед тим, як іти до вас на брифінг, було багато дзвінків, було багато зустрічей про те, що, а може, відкласти цей брифінг, а може, його не проводити? Я сказав своїм колегам, товаришам, з якими я працював буквально до одинадцятого числа, про те, що в цьому немає нічого, що буде між нами рвати стосунки, і копати великі рви. Я думаю, що ми достойно виступимо, і я нічого такого не скажу, яке не є реальним у тому житті, коли ми з вами разом працювали.Тому, далі, якщо дозволите, про справи. Я оголошу декілька речей, які мене турбують. І питання основне, це питання, які стоять навколо мене, — про відставку з посади глави Секретаріату Президента. Я хочу, у першу чергу, наголосити, що це виключно моє право піти у відставку. Тобто, звільнився я, а не звільнили мене. Головні причини, ви знаєте, докладно викладені в моїй заяві Президенту і потім розтиражовані в засобах масової інформації. Я думаю, що там указані всі основні причини мого звільнення. Це було моє остаточне рішення, а не торги з Президентом про те, щоб залишитися на посаді. Я не переслідував зовсім іншої мети крім відставки, тому моє завдання було — дочекатися указу і забрати трудову книжку з Банкової. Моя відставка викликала багато неправди і домислів. І я би хотів сьогодні при зустрічі з вами їх розвінчати.Один міф про те, що нібито я перестав задовольняти Президента як менеджер-управлінець. Я хочу сказати, що питання оцінки моєї роботи, якості — це питання відповідних служб, у тому числі і тих людей, які сьогодні присутні тут на цій прес-конференції. Однак увесь тиждень, від початку подання мною заяви дванадцятого числа, до випуску указу, основною задачею моєю було — піти у відставку. Тому що я рішення не міняю, але дванадцятого числа, до указу, були спроби зі мною говорити, і щоб я залишився на посаді глави Секретаріату Президента. Також я хочу вас запевнити, що я не мав конфліктів ні зі своїми заступниками, ні з керівниками служб. Нашою робочою моделлю було широке обговорення, але прийняте рішення виконувалося бездоганно. Дискусії були, але вони були тільки на користь справі. Вважаю, що команда Секретаріату Президента працювала якісно, зважено, компетентно.Хочу підкреслити, що глава Секретаріату Президента, його керівники, ніколи з власної ініціативи не створювали конфлікти у взаєминах Президента з іншими гілками влади. Секретаріат — не гурток самодіяльності, а державна установа, яка працює з волі і на завдання глави держави. Припускати, що «злого» (якщо можна в лапках) Балогу звільнили як джерело конфронтації, наївно. Розчарую всіх, хто вважає, що я пішов через Віру Ульянченко, чи вона витіснила мене з Банкової. Ви знаєте чудово, що вийшов з «Нашої України» вже півтора року, і я не претендував ні на які політичні ролі в «Нашій Україні». А друга причина — я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою. Однак я не міг далі миритися з постійними спробами найближчого оточення Президента рулювати Секретаріатом. Це справді стало однією з причин моєї відставки з посади глави Секретаріату Президента. Немає жодних підстав для припущення про те, що моя відставка — це наслідок того, що «Єдиний центр» не став партією Ющенка. Бути у владі і претендувати, щоб бути партією Ющенка, я вам скажу, що…«Єдиний центр» від моменту створення надалі завжди буде політичною силою, яка працює на державу, а не на конкретну особу. Ми ніколи не хотіли стати партією влади, особливо у сьогоднішніх і політичних, і економічних реаліях, які відбуваються в українському суспільстві. Саме розвитком «Єдиного центру» і його участю у майбутніх парламентських і місцевих виборах я буду у найближчий час займатися. Ми маємо досить сил і можливостей, щоб бути широко представленими як на центральному рівні, так і на територіях усіх областей. На останок, засмучу всіх політиків, і журналістів, які чекають від мене якихось викриттів чи демаршів у бік Президента. Наголошую, я не машина для викриттів компромату. Всі інтриги, підкилимні домовленості, таємні схеми не тут, не тут, шановні люди, вони в іншому місці.Моя заява про відставку, можливо, комусь здається гострою, однак вона написана не з міркувань особистого, а державного інтересу. У своїй подальшій політичній активності я буду не руйнувати, а будувати, я буду створювати наскільки на це я буду мати можливостей і здоров’я. Я дякую. Я коротко сказав про свою позицію, а тепер, якщо дозволите, щоб далі прес-конференцію вела Юлія Єршова.. Дякуємо Віктору Івановичу. Шановні журналісти, я хочу повідомити, що сьогодні акредитувалися на прес-конференцію понад сотня журналістів, тому для вашої і для нашої зручності, я попрошу тих, хто сидить у передніх рядах зали, ми маємо мікрофон, і ось тут, будь ласка, для тих, хто позаду, будь ласка, підходьте, щоб ми вас бачили, до мікрофону, ставте не більше, ніж одне запитання, для того щоб ми могли охопити якомога більше запитань, і звичайно представляйте себе та видання, яке ви представляєте. Будь ласка, перше запитання.«Єдиний центр» так само готовий співпрацювати з усіма потиличними силами, які сьогодні можуть впливати на політику і розбудову українського суспільства. І не має значення, з ким працювати, тільки б це було на користь українському суспільству. Якщо ми говоримо з вами про те, чи впливав я, чи не впливав на розвал «помаранчевої» коаліції, хочу сказати, що ні. Ні, ні. А моя особиста принципова позиція ніколи не впливала на ті процеси, які відбувалися в парламенті або поза парламентом. Ви не подумайте, що Балога міг приймати рішення за різних керівників гілок влади. Антураж і припущення. Дякую.Все дуже просто. Ми хронологію швиденько з вами пробіжимо, і ви зрозумієте мою позицію. По-перше, я не мав морального права казати, що я піду в сьомому році, чи піду в восьмому, або дев’ятому. Президент хотів зі мною працювати, а коли виникали питання, що у нас щось не складається в роботі, то я кожного разу казав, що нам, мабуть, пора розставатися. Тому вперше виникло питання, що Балозі треба піти, це був 2007 рік, після того, коли команда, політична команда забезпечила дострокові вибори у Верховну Раду. Тоді стало питання. Ми чесно задали запитання. Питання знялося. Потім питання було в листопаді місяці. Кожен раз були другі причини. Але я щиро кожен раз питав, як тільки є дискомфорт у стосунках, нам потрібно розійтися. Я вважав, що це потрібно було зробити набагато скоріше. Коли я зрозумів, що Президент не набереться смілості сказати, що нам тісно, я сам зініціював заяву про свою відставку.Я хочу, якщо дозволите, спочатку вас спитати, а потім відповісти на ваше питання конкретне. А чи ви вірите в те, що вибори президента відбудуться прямі? Це, по-перше. А, по-друге, я хочу сказати вам, я ніколи нічого не пропоную, поки не бачу світло в кінці тунелю.То я вам запитання задав. Якщо я буду розуміти, що вибори точно будуть прямі, а не в парламенті, якщо буду розуміти про те, що основні політичні сили будуть приймати рішення саме в парламенті, так як це стане парламентська республіка, а не на полі, то я буду розуміти, що мені думати, або що мені пропонувати, якщо я на це буду мати силу волі, якщо я буду мати можливість впливати. Тому ваше запитання, ну, просто нема ніяких підстав говорити про те, що я рекомендував Президенту Віктору Ющенку кандидатуру Віктора Федоровича на посаду президента. Ще дуже скоро про це говорити.Я роблю припущення. А коли ми робимо припущення, то ми говоримо про те, технологічно, юридично це можливо в той чи інший відрізок часу це зробити? Так от, коли не буде можливо це робити, тоді ми про це не будемо говорити. А коли теоретично є можливість про це думати, то ми повинні про це думати, говорити і допускати такі варіанти.Якщо можна, я зроблю імпровізацію. Тут мій колега, народний депутат. Я хотів би, щоб він ще раз відповів на це запитання, яке перекрутили, мабуть, сьогодні. Юрій Іванович десь тут у залі. Юрій Іванович, треба підійти все-таки сказати, тому що там непорозуміння вийшло з вашим виступом учора в Дніпропетровську.. На жаль відбулася неточність і прес-служба вже поширила заяву, що це не відповідає дійсності. Я тут би просив від імені кожного: мені про це невідомо. І я сказав, що я в даній ситуації можу тільки сказати дуже коротко. І це крапка. Тому я не знаю, для чого це зробили журналісти, які були присутні на прес-конференції, але, напевно, була у когось така мета, щоб така заява пролунала з Дніпропетровська.. Та помилилися.. А я повторю: мені про це невідомо. Спасибі.. Спочатку зразу хочу захистити Президента, ніколи факсиміле Президента не використовується на розпорядженнях Президента. Ви ж розумієте, давайте говорити чесно, сьогодні він Президент, завтра іде з посади і начнуть ритися от у цьому всьому більї, ну, тож видно, що підписано, а що не підписано. Тому припущення вони не етичні, і вони носять ознаку некомпетентності, нерозуміння технологічного проходження випуску документів. А перше у вас, що було?Це дорадчий орган. У положеннях Конституції є РНБО, а Секретаріат — це апарат, який обслуговує і спрямовує роботу Президента.Друге питання легке. Не планую балотуватися на наступних президентських виборах. Я думаю, що нам потрібно відібрати перелік достойників, за яких можна голосувати. В кінці кінців прийде президент, який зможе застабілізувати політичну, економічну і суспільну ситуацію в Україні. А відносно питання, пов’язаного з оточенням Президента… Давайте, ми не будемо переходити з Президентом на «ти». Президент знає, що я йому сказав особисто, Президент розуміє, про які прізвища стояло питання.Я ж не хочу говорити про те, скільки з Санкт-Петербургу особливо в останні десять років працює людей у Москві. Із Закарпаття один працює — Дурдинець Тиберій, на якого йдуть гоніння. І в Закарпатті один працює — це мій рідний брат, других не найдете. Це, по-перше. По-друге, я коли говорив про кадрову політику, я мав на увазі не про те, що кожен день пачками знімають і представляють, я говорив про кадрові призначення елітні, які впливають на процес стосунків між різними гілками влади. Це різні речі. Ви мене розумієте?Як, як? Що я зробив? Президент України, я думаю, як і любий керівник держави, має інформацію як мінімум з п’яти-семи каналів офіційних. Секретаріат Президента — тільки один канал. Це, по-перше. По-друге, слово «дурили» ви так примінили… Рік тому назад… Сьогодні вся проблема в тому, про що я сказав в основі своєї відставки. Я не бачу перспектив у цій затії. Розумієте? Не бачу.А я раніше не говорив цього. Ви чули, щоб я раніше говорив про те, що хтось іде на вибори? Стало конкретне питання, і я конкретно на це дав відповідь. Я ж не сказав, що я буду ходити, підтримувати. Коли стало питання, не пройшло й місяця після позиції публічної, я й сказав публічно свою позицію. Чи не так?Я вибачаюсь, це ви запитайте у Президента.Не знаю.Я вважаю, що як він був на цій посаді… ці всі судові процеси, які йдуть по Дурдинцю, вони завершаться на користь Дурдинця. Тому що, впевнений я особисто, що кримінальних злочинів в його діях немає, крім того, що він працює над тим, щоб було менше корупції в органах державної влади. Це тема, мабуть, окремого брифінгу як для голови Служби безпеки, так і для Дурдинця і для любого фахівця, який займається питаннями корупції. Питаннями корупції в органах державної влади. Тому це питання замовного характеру. А, з другого боку, скажімо, ви знаєте, у нас сьогодні стільки створено органів, і щоб людину не запросили і не спитати, і щоб він не розповів, нікуди ти від цього не дінешся. І робити заяви, і політичні заяви, і реалізувати їх на практичній площині, то дуже швидко це можна робити. Тому, якщо якісь речі виникають у суспільстві, то потрібно діяти, а не робити голослівні заяви.Дуже коротко. Нічиї штаби я не збираюся очолювати. Я збираюся у найближчий час, іде літо, відпочити, а потім подивитися, як впрягатися в ту роботу, про яку говорив у завершенні свого виступу. Нічиї штаби не збираюся очолювати.Так.Віктор Балога. Ще раз хочу конкретно сказати — я не збираюся балотуватися ні на які вибори, в тому числі й президентські. Будуть парламентські вибори — наша основна задача перемога на парламентських виборах, і на виборах у органи місцевого самоврядування. Відносно рейтингу, якщо я винуватий, тоді я приношу вибачення Президенту за неправильну організаційну політичну роботу в Секретаріаті Президента. Якщо це на моїй совісті, то й перед Богом, і перед ним я вибачаюся. Але все набагато тяжче, все набагато складніше, ніж те, про що ви говорите.Я все сказав.Я чесно хочу вам сказати, чому у мене не склалися стосунки. Причина одна — у мене є моя жінка, молода, красива. Я чесно.Розшифруйте все-таки ваші слова про кумівство і про корупцію, викладені в заяві. Що ви мали на увазі?Я тільки одне хочу ще раз повторити. Я не маю ні від одного президента України ніяких державних нагород, і ніяких зв’язків. А те, про що я сказав, я вважаю, дуже коротко, і дальше ніхто за ці слова не чіпляється, і ми дальше не розкручуємо цю тему. Я вважаю, що в усіх органах влади повинні бути представлені широко люди, у першу чергу, через фактор оцінки компетентності прийняття людини на ту чи іншу посаду, а не те, звідки він, чи з якої території.Як справиться, то нехай оцінює Президент. Мене це абсолютно не турбує. А відносно лідерства «Єдиного центру», я не збираюся нічого очолювати, це позиція президії, ради партії, з’їзду партії. В кінці кінців я є одним із лідерів партії, і для чого мені претендувати, для того щоб я був на самому верхньому щаблі? Я разом у команді, у нас не стоїть питання про те, щоб партія працювала на когось, партія працює командно. Тому для мене це не є самоціллю, і скоріше всього, скоро цього не відбудеться.Віктор Балога. Я ширше хочу на це питання відповісти. Я допускаю співпрацю з усіма політичними силами, які впливають на політичні процеси в Україні. І з Партією регіонів, і з БЮТ, и з Блоком Литвина, і з «Нашою Україною», і, само собою, з Президентом України, який сьогодні, а завтра буде в політиці, якщо не буде президентом. Не допускати співпраці і бути в політиці, це утопія, це шлях у нікуди.Я на це питання відповім, дуже якісно відповім, і ви все зрозумієте. Так, усі зами, які там працюють, за винятком Пригоди Івана Васильовича, який може працювати ще при десятьох президентах, тільки б мав здоров’я, всі зами прийшли працювати на моє запрошення. Але моє запрошення було продиктоване волею Президента, погодитися з моєю позицією. Я підібрав людей під свій стиль, під свій темпоритм, під своє бачення ситуації, і це люди, які прийшли працювати, коли я їх запросив. Але я їх запросив не до себе, шановні колеги, я їх запросив до Президента працювати. Їх приймав на роботу Президент, я пропонував. І я вважаю, що переважна більшість людей, які сьогодні там працюють, вони будуть працювати і надалі з Президентом України. А хто піде, це буде його право, але я не ділю людей: команда Балоги, команда Президента… Ні, ці люди були, підбиралися під Президента. Якщо їм буде не зручно працювати з новим главою Секретаріату Президента, то це буде питання не в Ющенку, це буде питання в Ульянченко. Дякую.Однозначно, що як тільки будемо розуміти, що виборча кампанія розпочинається, і немає значення в червні, чи в липні, чи в серпні, у визначені терміни згідно з законодавством, ми визначимося з підтримкою того чи іншого кандидата на посаду президента. І ми в стороні політичного процесу, виборчого процесу, ми не будемо. Для чого тоді бути в політичному процесі? Для чого тоді розвивати партію, щоб бути в стороні від президентських виборів? А відносно різних конфігурацій, хто до кого буде приєднуватися, ну, ви знаєте, моє таке бачення, хочу це сказати всім, шановні колеги, що осколки ніхто ні з ким не буде об’єднуватися. От якщо вже будуть об’єднуватися, то будуть об’єднуватися кусками, так сказати, великими, які будуть налічувати триста й більше голосів. Оце реально, а там п’ять-десять чоловік кудись приєднаються… Це не рішення питання для суспільства.Так это тоже мелочный вопрос, я думаю. Мы же говорим о вопросах, которые интересуют общество, а не о том, «ЕЦ» или какую-то еще партию…Я буду з Вами зустрічатися і будемо бачити. Знаєте, це не тільки від мене залежить і не від вас, а в цілому від ситуації, яке сприйняття буде у суспільстві тих дій, які ми будемо робити. Тому казати про те, що щось можливо, а щось неможливо, ситуація покаже. Ми розуміємо свої прорахунки, ми розуміємо те, чим ми повинні були займатися, і що на цій посаді других виходів не буває однозначно. А питання, про яке ми з вами спілкуємося, це зовсім другий аспект, це зовсім другий характер, і зовсім інший напрямок.Сказати вам хто це? Не назву.Сам персонально… Я вибачаюсь, і розмови були і з ним, і з багатьма колегами, з якими я працюю. Тому я не буду деталізувати, я ці речі залишаю за рамками нашої розмови. Давайте нехай це залишиться між нами з ним. Домовилися? Етика стосунків все ж таки повинна залишатися. Ми ж із вами нормальні люди, так?По виборах, я думаю, що будуть чергові парламентські вибори, це буде залежати від того, яка у нас буде країна: парламентська чи парламентсько-президентська. Тому, від того буде багато залежати.За рахунок красивої дружини.Ну, якщо можна, то прямо давайте поїдемо сьогодні, щоб так хоть три дні нормально все побачити, а потім у понеділок я вас живим привезу додому. А якщо хочете, то ви всі?А ми попросимо… В кого попросити?Шановні колеги, я дякую вам за вашу увагу, на жаль, час уже вичерпується, Віктор Іванович має йти на наступну зустріч.Я вам дякую. Дякую, що такий був інтерес до зустрічі.