В России будут оповещать СМИ об экстремистских комментариях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) будет уведомлять интернет-СМИ, если комментарии их пользователей нарушают законодательство, только по электронной почте, и давать лишь сутки на их устранение, передает «Газета.ru». «Сегодня я подпишу приказ. Логика приказа следующая: обнаружили нарушение, смотрим регистрационное дело, берем оттуда заявленные электронные адреса и отправляем требование устранить. Срок устранения – одни рабочие сутки», – сообщил во вторник журналистам глава Роскомнадзора Сергей Ситников. Он полностью исключил какие-либо телефонные переговоры с руководителями интернет-СМИ по поводу допускаемых нарушений, поскольку, по его словам, в этом случае с нарушителя снимается ответственность. «А отправлять замечания заказными письмами? Даже в Москве они будут идти дней пять. И что, все это время смотреть спокойно на нарушение закона?» – добавил Ситников. Он также не согласился с тем, что такой подход руководители интернет-СМИ, которым делаются замечания, считают неправильным. «Это логика детского сада или плохого ученика. Начинают: а меня не было на работе, а я забыл посмотреть электронную почту. Но если решили заняться этим бизнесом, играйте по правилам», – подчеркнул глава Роскомнадзора. За последнее время предупреждения по причине комментариев пользователей, которые нарушили законодательство, было вынесено двум интернет-СМИ: агентству АПН и приморскому агентству «Дельта».