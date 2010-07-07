Грузия готова к переговорам с Абхазией, если российские войска покинут ее терр

Грузия готова вести переговоры с Южной Осетией и Абхазией, если российские войска покинут ее территорию. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил грузинский министр иностранных дел Григол Вашадзе, передает «Lenta.ru». «Если российские войска уйдут отсюда, то мы со своими согражданами договоримся сами. До тех пор пока РФ будет стоять здесь в количестве 10 тысяч штыков на грузинской территории, будет строить пять военных баз и один военно-морской флот, то договариваться будет трудно», – сказал Вашадзе. Министр также сказал, что в ходе визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Грузию вопрос о военных базах не обсуждался.