Україна для США: друг чи союзник?

Він тоді, як сам зізнається у своїх мемуарах, був надзвичайно здивований тим, що кожен міг наблизитись до цього архітектурного шедевру впритул, постояти біля вхідних воріт або обійти з іншого боку й помилуватись розарієм. Відкритість Білого дому символізувала для новоспеченого випускника коледжу відкритість американської демократії.

Через двадцять років його вже запрошено до Білого дому як новообраного сенатора від штату Іллінойс (є така традиція у американського президента пригощати народних слуг келихом вина або сніданком). З одного боку, темношкірий політик був здивований тим, наскільки все стало складно з доступом до місця, де робиться велика політика, з іншого – наскільки простим у спілкуванні виявився президент Буш. І, від себе додамо, надзвичайно проникливим: Джордж Буш тоді шепнув на вушко Обамі, що молодого сенатора чекає блискуче майбутнє. Й, наче щось передчуваючи, попередив: «Я тут не перший день, і, повірте, місце це не для слабонервних».

Ще через п’ять років Барак Обама ввійде в Білий дім як його повноцінний господар. Факт, у який досі складно повірити навіть тим, хто за нього голосував у листопаді. І факт, який потрібно прийняти всім тим, хто бажає й надалі мати справу з Америкою. Тобто й Україні.

Країни, котрі товаришують з Америкою, умовно діляться ще на дві категорії – друзів або союзників. Або тих і інших водночас. За часів президентства Буша Україна умовно побувала в трьох іпостасях: не друг і не союзник (часи кольчужного скандалу й фактично ініційованої США міжнародної ізоляції), союзник (коли Леонід Кучма зробив велику послугу американським друзям і направив до Іраку український контингент) і друг та союзник (після приходу до влади Віктора Ющенка). Не складно здогадатись, що для того, аби стати союзником Сполучених Штатів, потрібно допомогти їм у тій чи іншій військовій операції, щоб стати другом – потрібно ще й сповідувати ті ж самі демократичні цінності, в переможну силу яких американська еліта, на відміну від української, дійсно вірить.

У ролі кого виступатиме Україна для Сполучених Штатів за президента Обами? Питання, яке ставилось неодноразово після його перемоги на виборах, і на яке «Главред» в особі вашої покірної слуги намагався дати відповідь ще під час минулорічних праймеріз (див. №23) та напередодні американського свята волевиявлення (див. №42 ). Однак з того часу відбулось кілька знакових подій, безпосередньо пов’язаних із зовнішньою політикою адміністрації Обами, які дають змогу поглибити наші оцінки та допомагають зрозуміти, що варто, а чого не варто очікувати від нового американського президента.

Отже, по-перше, за президента Обами в України є всі шанси залишитись другом Америки, але менше шансів бути її союзником. Власне, вже й протягом останніх років Україна є союзником США швидше за інерцією – нечисленні українські інструктори, котрі на сьогодні залишились в Іраку, не роблять такої погоди, як контингент, виведений із цієї країни Віктором Ющенком у 2005-му. Присутність в Афганістані теж номінальна, і постійні роз’яснення української сторони про так званий «афганський синдром» зробили свою справу: Сполучені Штати, за нашою інформацією, жодного разу особливо не наполягали на широкому представленні України в цій країні.

У випадку з Бараком Обамою пікантність ситуації полягає у тому, що якраз Афганістан він вважає місцем, де Америка має проявити себе як щирий та, не менш важливо, ефективний борець з тероризмом. Саме туди, за задумом Обами, мають перебазуватись і війська, котрі новий президент планує вивести з Іраку, як і обіцяв виборцям. Що це все означає для України? Чи точніше, для її євроатлантичних планів? А те, що для успішного завершення операції в Афганістані Бараку Обамі ще більше, ніж Джорджу Бушу, буде потрібне дружнє плече європейських союзників по НАТО, зокрема Німеччини та Франції.

Незважаючи на неприховану симпатію до нового американського президента, навряд чи пані Меркель поспішатиме це плече йому підставити. Тим паче, з огляду на вибори у Німеччині восени цього року: всі соціологічні опитування демонструють, що афганська місія Бундесверу не користується популярністю серед пересічних німців, а отже, не додасть фрау канцлеру додаткових балів у двобої з її н¬инішнім замом, Франком-Вальтером Штайн¬майєром. Барак Обама повинен був на собі відчути німецькі настрої під час перебування у Берліні влітку минулого року. Коли кандидат у президенти, виступаючи перед двохсоттисячним натовпом біля берлінської колони Перемоги, промовив: «Афганці потребують наших та ваших військ», – навколо запала така тиша, що, як влучно зауважив один західний експерт, було чути, як у центральному парку міста співали цвіркуни.

Отож, для того, щоб Німеччина, Франція та інші європейські союзники допомогли Обамі довести афганську справу до логічного кінця, він повинен буде врахувати їхні побажання з інших міжнародних питань. Наприклад, не наполягати на розширенні НАТО за рахунок України та Грузії.

Проте, й сам Барак Обама навряд чи ризикне ставити це питання руба: перехід України та Грузії на етап Плану дій щодо членства в НАТО, який дасть змогу Києву в результаті отримати запрошення до НАТО, знаходиться сьогодні в такій категорії міжнародних питань, що може бути або її великою перемогою американської зовнішньої політики, або її великою поразкою. У нинішніх геополітичних умовах, коли потрібно по крихтах відновлювати транс¬атлантичну довіру й зайвий раз не виводити з рівноваги вкрай роздратованого Путіна, можлива лише поразка. Її якраз намагатиметься не допустити жоден зовнішньополітичний радник Обами. Досить симптоматичною у цьому плані є ремарка одного з ключових, хоч і позаштатних «наставників» нового президента Збігнєва Бжезінського. У своїй статті для «Главреду» (див. №100) відомий американський політолог зазначив буквально наступне: «Саміт НАТО, який відбудеться в квітні наступного року, повинен надати можливість для спільних кроків (США та Європейського Союзу – Ред.), метою яких є відчуття безпеки та стабільності, зокрема в Україні, але так, аби це не посилювало напруження у відносинах з Росією» (виділено автором). Дещо раніше в інтерв’ю «Главреду» Збігнєв Бжезінські говорив про те, що «членство в НАТО може стати активним питанням лише тоді, коли населення України буде чітко виступати за таке членство». Про що свідчить така м’якість американського «яструба»? Лише про те, що навіть якщо такий прихильник включення України в євроатлантичну систему колективної безпеки, як Збігнєв Бжезінські, не бажає «напружувати» Росію, то навряд чи щось інше можуть порекомендувати Обамі й ті, хто значився під час передвиборної кампанії серед його 300 (!) зов¬нішньополітичних радників. Навряд чи іншої позиції дотримуватиметься й без п’яти хвилин держсекретар Хілларі Клінтон.

Коли ми востаннє аналізували можливі наслідки обрання Обами для України, ніхто й гадки не мав, що на одну з ключових посад у своїй адміністрації новоспечений президент призначить саме пані Клінтон. Можливо, не мав навіть гадки про це й сам Обама. Інакше навряд чи намагався б дискредитувати її дипломатичний потенціал, стверджуючи, що зов¬нішньополітичний досвід колишньої першої леді переважно зводився до розпивання чаїв з послами. Питань, які постають з призначенням такої доволі неоднозначної фігури на місце Кондоліззи Райс, чимало. Ключові з них звучать так. Чи буде Хілларі Клінтон проводити зовнішню політику Барака Обами, чи намагатиметься проводити свою власну? Чи буде вона сприйматись як людина президента, чи як самостійний гравець? (Тут складно не погодитись з Генрі Кісінджером, який нещодавно цілком слушно зауважив у своїй статті в «The Washington Post»: «Я не знаю жодного винятку з наступного правила: держсекретар користується впливом лише у тому випадку, якщо його сприймають як руку президента»). І чи саму Хілларі влаштує важлива, але все ж другорядна роль, яку відіграють міністри закордонних справ у нинішньому світі великої політики, коли важливі рішення частіше приймаються на неформальних зустрічах президентів, а не за столом переговорів двох делегацій. І найважливіше питання, яке багатьох американських виборців цікавило ще тоді, коли пані Клінтон балотувалась у президенти: яку роль відіграватиме в її роботі її благовірний?

Фактично йдеться про те, чи не працюватиме час від часу Барак Обама в адміністрації Клінтонів? А значить, чи не вимушений буде так чи інакше миритись з минулим колишнього президента – зокрема й дипломатичним. А в цьому минулому багато цікавих речей. Тут і шикарні прийоми в дорогих готелях за кошт структур, пов’язаних з Нурсултаном Назарбаєвим, на яких звучали тости американського сімейства на честь далеко не демократичного казахського лідера. У цій спадщині партнерські стосунки з Віктором Пінчуком. У цій спадщині запущена за Клінтона історія з визнанням незалежності Косова (як відомо, у новоспеченій балканській країні колишній президент США – мало не національний герой, на його честь названий навіть один із головних проспектів Пріштіни). У цій спадщині – найне¬однозначніша за всю 60-річну історію НАТО операція в колишній Югославії. У цій спадщині зарахування Росії до «великої вісімки». І, нарешті, те, про що мають пам’ятати українські євроатлантисти – у цій спадщині перша хвиля розширення НАТО за рахунок країн колишнього Варшавського блоку – Польщі, Чехії та Угорщини і надання Плану дій щодо членства першим країнам з колишнього Радянського Союзу – Латвії, Литві та Естонії.

Останній факт багато аналітиків розглядає як доказ того, що з Росією при бажанні завжди можна домовитись. Очевидно, такі настрої панують і в колах Барака Обами та Хілларі Клінтон. Майбутній держсекретар, виступаючи перед американськими сенаторами, вже заявила минулого тижня: «Ми з президентом Обамою маємо намір взаємодіяти з російським урядом в дусі співпраці з питань стратегічного значення». Проте, не забуваймо, що Біллу Клінтону доводилось мати справу з Росією Єльцина – розхристаною і слабкою, а Хілларі Клінтон доведеться вести діалог з Росією Владіміра Путіна – країною, для якої страх рівнозначний повазі, а слабкість маскується введенням повітряно-десантної дивізії на територію незалежної держави або демонстративним закручуванням газового крану. Пригадується, під час першої каденції в Білому домі Джордж Буш теж активно наводив мости з Владіміром Путіним, а «совєтолог» Кондолізза Райс асоціювала Росію швидше з творами Достоєвського та Рахманінова, аніж з планами Владіміра Путіна будь-що не допустити Україну в НАТО. Саме тому після першого терміну Буша українці в діаспорі з ностальгією згадували президентство Клінтона як золотий час в українсько-американських відносинах і закликали голосувати за Джона Керрі.