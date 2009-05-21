Ольга Герасимьюк: «Украина не вносила разброда в ПАСЕ»

21 мая 2009, 18:52

Швейцарский депутат Дик Марти предлагает лишить Украину полномочий в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Под своим предложением он уже собрал 19 подписей своих коллег в Страсбурге.

«Главред» уже писал о конфликте, возникшем вокруг назначения судьи в Европейский суд по правам человека. Решить проблему Страсбург и Киев не могут два года. Народный депутат Ольга Герасимьюк, которая является заместителем главы Постоянной делегации в ПАСЕ, убеждена, что никакие санкции против Украины введены не будут, поскольку для этого нет достаточных оснований.

- Насколько высок риск того, что украинскую делегацию в ПАСЕ лишат права голоса?
- Я бы вообще хотела попросить, чтобы в такой формулировке не подавали сообщения. Поскольку это сознательно сформулированная попытка надавить на Украину. На самом деле так вопрос не стоит. Что мы сейчас имеем на самом деле? Имеем только предложение о проекте резолюции. А это только предварительный шаг, для которого достаточно собрать определенное количество подписей. Это предложение еще ничего не означает. Европейские парламентарии ежедневно готовят какие-то предложения, собирают подписи... Но вовсе не факт, что их документы будут внесены в повестку дня, а тем более одобренные на сессии ПАСЕ.
- То есть ни о каком наказании Украины речь не идет?
- Очень важно знать – лишение государства права голоса в ПАСЕ не практикуется. Вспомним – на сессии ПАСЕ в прошлом году рассматривали решение о наказании российской делегации после августовской войны против Грузии, а также после признания Москвой двух сепаратистских регионов суверенными государствами. Этот вопрос обсуждался во время сессии. ПАСЕ в конечном итоге решила, что лишение делегации права голоса не конструктивный метод. Проблему легче решать, когда все стороны сидят за столом переговоров. Не так давно возник вопрос о лишении полномочий армянской делегации из-за событий, которые там происходили после выборов президента. Тогда также было решено, что лишение делегации права голоса неадекватный метод. То есть такой способ наказания в Страсбурге не приветствуют. В отношении Украины этот вопрос вообще надуман. Если на то пошло, то, например, Россия уже три года не ратифицирует Протокол 14 (он предусматривает упрощенную процедуру рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. – Ред.) И этим действительно блокируется работа Европейского суда. Россия категорически отказывается от ратификации. Но даже в этом случае к ней не применяют никаких санкций. Если же говорить о санкциях против Украины, то это вообще надумано.
- Возможно, евродепутаты просто боятся России?
- Можно не отрицать, что Россию многие боятся, но Россия, простите, блокирует работу Европейского суда. Чего ради Украину вдруг будут лишать права голоса? Да, в настоящий момент действительно существует тупиковая ситуация. Но она существует, кстати, не только с Украиной, но и с Мальтой. Поэтому нельзя сказать, что мы внесли какой-то разброд. Другое дело, что есть страны, заинтересованные в том, чтобы давить на Украину.
- Кто-нибудь может стоять за депутатом из Швейцарии Диком Марти, который и собирал подписи под карательным проектом резолюции?
- Я бы не хотела давать какие-либо оценки. Однако вы можете сами сделать выводы из того, кто больше всего пугает Украину санкциями. Проблема же на самом деле заключается в противоречии процедур по выборам судьи в Европейский суд. Украина считает свою процедуру естественной, логичной, ПАСЕ считает правильной свою процедуру. Ни одна сторона не хочет уступать, и тут всех можно понять. Поэтому нужно искать компромисс. Я бы могла сказать, что на прошлой сессии ПАСЕ впервые пошла навстречу Украине. До сих пор они отказывались встречаться с министром юстиции Украины. Однако потом все-таки встреча состоялась. На этот счет как раз можете взять комментарий у министра Николая Онищука.
- «Главред» обращался. Он не хочет...
- Не знаю почему. Поскольку министр по этому поводу специально встречался с нашей делегацией. Он сказал, что все эти вопросы были обсуждены, и он внес свое предложение для того, чтоб разморозить переговоры. Это первый шаг для того, чтобы идти дальше. Обязанности судьи в Европейском суде от Украины сейчас исполняет Станислав Шевчук. Его просят, чтобы он прошел собеседование в ПАСЕ, но он не может, потому что есть указ Президента. Шевчук прекрасно исполняет свои обязанности, его работой очень довольны. Так что нельзя сказать, что мы блокируем европейское правосудие.
- Мы знаем, что Украина подала два списка с именами претендентов на судейскую должность. ПАСЕ признает только первый, Украина настаивает на втором. В ПАСЕ, возможно, считают, что появление второго списка было политически мотивированным?
- Они так официально не говорят. В ПАСЕ отмечают нарушение процедуры, поскольку Ассамблея уже начала проводить собеседования с кандидатами. (Президент Виктор Ющенко отозвал первый список кандидатов 14 сентября, в пятницу, а собеседования состоялись уже 17 сентября, в понедельник. – Ред.) Создалась правовая коллизия.
- Единственное различие между первым и вторым списком заключается в отсутствии имени Сергея Головатого. Это могут трактовать как политическое преследование...
- Я не слышала в ПАСЕ ни одного мнения о том, что Сергея Головатого кто-то здесь преследует. Это не звучит ни в кулуарах, ни официально.
- Если вернуться к 2007 году. Сергей Головатый был внесен в первый список кандидатов на евросудейство. В то же время он начал критиковать Президента за якобы неконституционный роспуск парламента. Впоследствии появляется указ об отзыве первого списка...
- Можно и так, конечно, думать. Но в конечном итоге решение не Президент принимал, а Совет юстиции. Что же тогда думать, что Президент давил на этот совет? У нас нет оснований это утверждать. Конечно, факты могут выглядеть так, но у нас нет ни одного для этого подтверждения. Поэтому мы не можем так и подавать. А тем более так это не воспринимает ПАСЕ. Это конфликт процедур. В данный момент нужно найти компромисс. ПАСЕ перебрасывает мяч на украинское поле, чтобы мы нашли компромисс. Но сказать, что Украина тормозит работу Европейского суда, что мы не подали список, нельзя. То, что Россия не хочет ратифицировать 14-й Протокол, – намного более серьезное дело. Создать предложение по резолюции несложно. Несложно и собрать подписи, я тоже могу это сделать. Потому и не нужно эту информацию раздувать. Ведь мы тоже можем сказать, что на следующей сессии будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации, потому что она не выполняет резолюцию по устранению последствий войны в Грузии. И под это предложение тоже собираются подписи. Но поскольку оно еще не принято, то не о чем и говорить. Украина не состоит в критическом списке. В ПАСЕ понимают, что, какой бы напряженной ни была ситуация, Украина справляется со своим продвижением по демократическому пути.
- Как можно было бы разрешить нынешний конфликт?
- Этим вопросом должны заниматься юристы. Поскольку проблема состоит в том, что стороны по-разному понимают процедурные правила.
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