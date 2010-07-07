КС Молдовы одобрил референдум о прямых выборах президента

Конституционный суд Молдовы разрешил вынести на референдум вопрос о переходе к всенародному избранию президента, сообщил руководитель пресс-службы КС, передает Newsru.com. Обращение по поводу законности изменения статьи конституции о выборах президента подали депутаты от правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию». Они уже решили, что проведут его 5 сентября, однако пока не определились с датой роспуска парламента, который не смог в прошлом году избрать президента и по закону должен быть распущен. Как сообщили источники в коалиции, было решено, что дата роспуска парламента будет утверждена после референдума, когда будет ясно, за какую процедуру избрания главы государства высказались избиратели. После того, как в декабре президент в очередной раз не был избран, лидеры правящей коалиции предложили вернуться к всенародному избранию президента, которое было отменено в 2001 году. Со своей стороны оппозиционная партия коммунистов настаивала на избрании главы государства в парламенте с поэтапным снижением порога голосования с трех пятых до простого большинства. Коммунисты, которые контролируют почти половину мест в законодательном собрании, объявили бойкот, заявив, что вернутся на заседания только после того, как будет объявлена дата новых выборов.