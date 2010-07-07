Кузьмук готов вновь возглавить Минобороны

Как сообщалось ранее, глава военного ведомства Михаил Ежель может лишиться должности уже в ближайшее время. Источники в МО сообщают, что в вину Ежелю ставят недавний казус в Крыму, куда на празднование Дня ВМС прилетал Президент Виктор Янукович. Сойдя с трапа своего самолета на военном аэродроме в Бельбеке и окинув взглядом замершие невдалеке истребители МиГ-29, он как бы невзначай поинтересовался, сколько из них способны подняться в небо. Ему ответили: из двух десятков — всего один. Это якобы предопределило дальнейшую судьбу Ежеля, а также командующего Воздушными силами ВСУ Ивана Руснака. Правда, в Минобороны вчера опровергли информацию об отставке Ежеля. А глава фракции Партии Регионов Александр Ефремов сказал, что новых увольнений в правительстве не планируется. По данным «Сегодня», именно Руснак месяц назад официально информировал начальство о плачевном состоянии авиации после провальных последних 5 лет. «На протяжении 2005—2009 годов, — писал он, — уволилось 315 летчиков и 162 штурмана, в основном, из-за низкого уровня денежного обеспечения: зарплата командира авиабригады всего 4 тысячи гривен, а гражданского летчика в Борисполе — 28 тысяч». Если Ежеля таки «уйдут», то на его место прочат Александра Кузьмука, который уже дважды был министром. «Предложение возглавить МО может поступить лишь от одного человека — Верховного главнокомандующего, каковым является Президент, — сказал Кузьмук. — Поступит — не вижу причин для отказа».