Высший админсуд поставил Шухевича в очередь

Высший административный суд отказался рассматривать иск Юрия Шухевича, сына главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича, о законности решения Донецкого окружного апелляционного суда об отмене указа о присвоении звания Героя Украины главнокомандующему УПА. Данное решение связано с тем, что сейчас на рассмотрении Высшего админсуда находится похожий иск, поданный адвокатом из Донецка Владимиром Оленцевичем. Заседание суда было назначено на 10.00, но сторонники сына главы УПА начали собираться у здания уже в 9.00. Поддержать Юрия Шухевича пришли около 60 человек: члены «Нашей Украины», Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», Украинской народной партии и УНА-УНСО, лидером которой он является, сообщает «Коммерсант-Украина». Напомним, экс-президент Виктор Ющенко присвоил Роману Шухевичу звание Героя Украины 12 октября 2007 года. В 2009 году адвокат Владимир Оленцевич обжаловал соответствующий указ главы государства, но суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении этого иска. Схожий иск был подан в том же году от имени профессора Донецкого медицинского университеа Анатолия Соловьева, адвокатом которого выступил Оленцевич. 21 апреля Донецкий апелляционный админсуд удовлетворил иск Соловьева – признал указ Ющенко незаконным и отменил его, аргументировав свое решение тем, что на момент присвоения звания Роман Шухевич не был гражданином Украины. Именно это решение и попытался обжаловать вчера Юрий Шухевич. «Все разговоры о том, что Роману Шухевичу нельзя присвоить звание Героя Украины, поскольку он не был гражданином Украины, просто смешны,– сказал Юрий Шухевич, обосновывая суть своей кассационной жалобы.– Звание присвоено посмертно, а как покойный может быть гражданином какого-либо государства?». Оленцевич попросил отложить рассмотрение иска в связи с тем, что в Высшем админсуде находится его жалоба на решение донецких судов первой и апелляционной инстанций по делу о присвоении Роману Шухевичу звания Героя Украины. «Это дело пылится у вас уже год. Давайте окончательно разберемся с моим иском, а потом займемся иском Анатолия Соловьева», – заявил Оленцевич. В результате судьи огласили решение – рассмотреть кассационную жалобу Юрия Шухевича только после вынесения решения по делу Оленцевича, поскольку кассационные жалобы Оленцевича и Шухевича связаны между собой.