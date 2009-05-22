Товарищи о Балоге

Из объяснительной Виктора Балоги по поводу отставки:



- «В.Ющенко за весь час перебування на найвищій державній посаді не зміг втілити обіцянок, які він давав українському суспільству під час виборчої кампанії 2004 року… Час незворотньо втрачений“



- «Десять кроків назустріч людям” так і залишилися красивим міфом, не здійснено жодної системної реформи».



- «Корупція та кумівство у владі, подвійні стандарти при прийнятті державних рішень стали буденністю…»



- «Дострокові вибори Верховної Ради у 2007 році давали можливість досягнення політичного компромісу, стабілізації влади. Ви не скористалися цією можливістю. Ви вдруге, після першого провального голосування, внесли кандидатуру Ю.Тимошенко на посаду керівника уряду, хоча могли цього не робити. Від наслідків Вашого рішення наша країна оговтається ще не скоро».



Как говорил «папа» Мюллер, «радостное совпадение наших взглядов». Радует, что как умный человек, Виктор Иванович не мог не прийти к выводам, аналогичным тем, которые Ваш покорный слуга доказывал обществу фактами в «Эпицентре» («1+1»), а также в многочисленных статьях в «Главреде». Но это ремарка в сторону.



Вашему вниманию предлагается подборка публичных высказываний в стиле «и это все о нем». Не исключено, что некоторые из ныне работающих на Банковой, упомянутые ниже политические персонажи, позволят себе высказывания, унижающие Виктора Балогу. На момент написания статьи этого не было. Поэтому напомним некоторые их отлитые в бронзу выражения. Чтобы они не расслаблялись, понимая: «никто не забыт, ничто не забыто». Идиотов прошу не беспокоить предположениями о появлении этой статьи в связи с заказом Виктора Балоги.



Итак, по алфавиту:



Благодарная Ванникова Ирина Валерьевна, о Викторе Балоге – «аккумуляторе» («Фокус», 15 января 2008 года):



{1-} Вас в СМИ называют человеком Балоги – в том смысле, что это он якобы привёл вас на работу. Это правда?

На эту работу меня действительно пригласил Виктор Балога. За это я всегда буду ему благодарна. Конечно, на главе Секретариата – самая большая ответственность по обеспечению работы Президента, он аккумулирует огромный массив информации, проблем и задач»



Дорошенко Михаил Иванович - о не идеальном, но оптимальном Викторе Балоге («Украинская правда», 4 июля 2006 года):



{2-} - Балога - досвідчений політик. Він пройшов ті перепони, які були під час парламентських виборів 2002 року, президентських виборів... Він досить самовіддано і сміливо відстоював свою позицію. Це, можливо, не ідеальний, але оптимальний варіант, щоб запрацював Секретаріат Президента



Жулинский Николай Григорьевич, о перспективности Виктора Балоги («Экспресс», 24 марта 2007 года):



{3-} «Віктор Балога, голова ради "Народного союзу "Наша Україна", керівник Секретаріату Президента, запропонував лідерам політичних сил колишнього помаранчевого табору до кінця березня визначитись з питаннями самоліквідації своїх партій і вступу до НСНУ. Кореспондент поцікавився думкою з цього приводу Миколи Жулинського - голови Національної ради з питань культури і духовності. Жулинський вважає, що втілення в життя пропозиції Балоги є дуже перспективною справою. "На жаль, багато хто просто недооцінює те, що нині відбувається в країні". - наголосив він».



Кислинский Андрей Николаевич, верный паладин Виктора Балоги

{4-} («Лигабизнесинформ», 28.05.2008):



- Совсем смешно выглядела ситуация, когда… Ю.Луценко заявлял о необходимости отставки главы Секретариата Президента Украины Виктора Балоги как едва ли не рецепте решения всех политических проблем - а под конец встречи просил Президента Украины назначить Балогу руководителем штаба НУНС по Киеву и всеми путями оказывать содействие прохождению Блока в Киевсовет. Очевидно, что такое "предложение" получило жесткий отказ со стороны Балоги.



Попов Игорь Владимирович, отличился «блестящим» прогнозом совместного будущего Виктора Ющенко и Виктора Балоги («Известия.инфо» 14 ноября 2008 года):



{5-} «Попов считает, что отставка Арсения Яценюка с должности спикера стала тактической победой так называемой "группы Балоги" в вопросе влияния на Виктора Ющенко". В случае проведения внеочередных выборов возрастает достоверность сотрудничества президента и партии "Единый центр".



Руденко Валентина Степановна. Восхищена Балогой-менеджером, Балогой-талантом, Балогой-пахарем. («День» 13 марта 2008 года):



{6-} - Що ж до голови Секретаріату Віктора Балоги — це структурний менеджер. Він не жорстокий, а жорсткий. Він людина, яка бере на себе відповідальність, несе її і готова за неї відповідати. А в нас у країні, повірте, не так багато людей, які в змозі хоч за щось відповідати».



(«Україна молода», 20 июня 2008 года):

- Віктор Балога - талановитий менеджер, який зібрав прекрасну команду. Він керівник, який взяв на себе відповідальність говорити правду. Він тягне плуга рутинної роботи, так що глава держави може займатися розвитком країни. Замість хоч раз відповісти на факти, викладені в його заявах, починаються крики про те, що «Балога заважає». А ви хоч раз зверніть увагу людей на те, що Балозі ніколи не відповідають за змістом, а лише за формою»



{7-} Ставнийчук Марина Ивановна, убедившаяся в силе Виктора Балоги за небольшое время работы в Секретариате (не совсем понятно, что она имеет в виду) («Обозреватель», 16 июня 2008 года):



- Да, это сильный менеджер. Я хоть и немного еще в Секретариате работаю, но убедиться в этом возможность уже имела!»



Шлапак Александр Виталиевич, обидевшийся за друга («УНИАН», 18 июня 2008 года):



{8-} «Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак называет надуманными обвинения «Народной самообороны», высказанные в адрес главы Секретариата Президента Виктора Балоги в использовании государственного транспорта в личных целях. Шлапак добавил, что по информации, которой он располагает,«Балога никогда не использовал государственный транспорт без оплаты».



Ну и для гурманов. Яценюк Арсений Петрович, примерявший, оказывается, каски вместе с Виктором Ивановичем. Не ясно только, военных или пожарников («Фокус», 24 марта 2008 года):



{9-} - Балога во многом молодец. Когда мы пришли в Секретариат в 2006 году, там по этажам только ветер гулял, царило какое-то отчаянье. Президент был в непростом положении. Мы с Виктором Балогой «надели каски» и пошли на передовую. Он один из тех, кто помог восстановить влияние Президента».



P.S. Вспомнив оценки, последуем совету Валентины Степановны Руденко воспринимать Виктора Балогу «за змістом», а не «за формою» и еще раз перечитаем суть его претензий к Виктору Ющенко.

