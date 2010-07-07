БЮТ готовится к блокированию работы Рады

Сегодня народные депутаты от фракции БЮТ намерены начать блокирование работы Верховной Рады, чтобы помешать коалиции до конца сессии принять ряд законов, в том числе «О всеукраинском референдуме». В оппозиции уверены, что после вступления в силу документа на референдум будет вынесен вопрос об отмене политической реформы 2004 года, в результате которой Украина перешла от президентской к парламентско-президентской форме правления. В Партии регионов не скрывают намерения отменить политреформу. К реализации плана по блокированию рассмотрения законопроектов, которые в коалиции наметили принять в ближайшие две недели, представители оппозиции подошли издалека. В начале вчерашнего заседания Верховной Рады заместитель председателя фракции БЮТ Сергей Соболев потребовал в срочном порядке рассмотреть в среду законопроект №6591 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам международного частного права», подготовленный народным депутатом от БЮТ Сергеем Терехиным. Документ среди прочего предусматривает отказ от выполнения решений иностранных судов, а его автор в пояснительной записке не скрывает, что законопроект направлен на блокирование решения Стокгольмского арбитража о возврате компании RosUkrEnergo 12 млрд кубометров газа. Во фракции БЮТ не надеются на поддержку этой инициативы большинством и намерены использовать ее как повод для блокирования работы Рады, если законопроект Терехина в среду не будет включен в повестку дня. «Но и это только формальная причина для блокирования, главное – как можно дольше оттягивать рассмотрение закона о судоустройстве и, особенно, о всеукраинском референдуме,– рассказал источник «Коммерсант-Украина» в БЮТ. – Руководство фракции уверено, что Партия регионов не пойдет на контрблокирование, потому что у них сейчас нет нужного количества людей в Киеве». Как известно, президентский проект закона «О судоустройстве и статусе судей», принятый Радой в первом чтении 3 июня, среди прочего предусматривает существенное сокращение полномочий Верховного суда и усиление Высшего совета юстиции. В свою очередь, законопроект «О всеукраинском референдуме», зарегистрированный членом фракции Партии регионов Дмитрием Шпеновым 7 апреля и принятый парламентом в первом чтении 3 июня, содержит положение о возможности отмены на всеукраинском референдуме уже внесенных изменений в Конституцию. В ПР рассчитывают принять этот закон до окончания сессии, чтобы провести референдум об отмене политической реформы 2004 года уже 31 октября – одновременно с выборами в местные советы. «Если они это провернут, то уже не нужно будет собирать 300 голосов для изменения Конституции», – уточнил источник издания. Глава фракции ПР Александр Ефремов не стал прогнозировать действия своей фракции в случае возможного блокирования БЮТ работы парламента, ограничившись критикой в адрес оппозиции: «Любовь к родине и патриотизм – это не дымовые шашки и бездумное блокирование, а напряженная работа».