Доний: Рада скопировала образовательную систему РФ и Беларуси

Верховная Рада приняла новый закон о школьном образовании, которым вернула 11-летнюю систему учебы в школах. Депутаты от оппозиции утверждают, что это произошло с нарушением процедуры и исключительно по политическим мотивам, сообщает «Немецкая волна». Внедрение 12-летней системы среднего образования было запланировано еще в 1999 году и предусматривало приближение украинской системы образования к европейским стандартам. В частности, в старших классах предусматривалось предоставлять ученикам профильное образование. Однако новый министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил, что для воплощения этих планов недостает «достаточного количества кадров и ресурсов». Председатель подкомитета парламентского комитета по образованию Олесь Доний считает, что, голосуя за 11-летнюю образование, правительство и депутаты лишь скопировали образовательную систему России, Беларуси и Казахстана. Он назвал принятие закона таким, который противоречит процедуре, поскольку ранее рекомендации образовательного комитета парламента «были подделаны несколькими депутатами от большинства». Доний не исключил, что, несмотря на уверения министра, «целая реформа в действительности была сделана ради издания общего с Россией учебника истории». Внедрение новой системы образования среди прочего предусматривает, что дети в возрасте пяти лет должны обязательно посещать детсад до поступления в школу. Председатель парламентского подкомитета по базовому образованию Леся Оробец отметила, что это нарушение конституционного права граждан на свободный выбор. Она не исключила, что из-за нехватки мест в детсадах родители будут вынуждены давать взятки за получение фиктивных справок о посещении дошкольных заведений.