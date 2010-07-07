Налоговую милицию могут ликвидировать

7 июля 2010, 09:17

Народные депутаты предложили ликвидировать налоговую милицию и передать ее функции Министерству внутренних дел. Соответствующий законопроект во вторник был зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Его авторы считают, что налоговая милиция превратилась в карательный орган, о чем свидетельствует «необоснованное» количество санкций на обыски и выемки, а также аресты банковских счетов. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования системы правоохранительных органов с целью улучшения инвестиционного климата в государстве)» был зарегистрирован четырьмя депутатами БЮТ, входящими в так называемую «группу Портнова» (Андрей Портнов, заместитель главы Администрации Президента), сообщает «Коммерсант-Украина». Депутаты объясняют свою инициативу низкой эффективностью работы налоговой милиции. «Из многочисленных жалоб и обращений граждан следует, что налоговая милиция фактически дискредитирует органы власти и государства: грубо и системно нарушает права и законные интересы граждан, действует непоследовательно и непредсказуемо, тормозит развитие экономики и поступление инвестиций, препятствует законной предпринимательской деятельности», – говорится в пояснительной записке. Кроме того, авторов законопроекта возмущает тот факт, что сотрудники налоговой милиции часто обращаются в суды для получения санкций на обыски, выемки и аресты банковских счетов. «Такие необоснованные обращения преследуют цель оказывать давление на предпринимателей и осуществлять коррупционные действия», – говорят они. Депутаты полагают, что функции налоговой милиции может выполнять одно из подразделений МВД – Департамент государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. В то же время у них нет уверенности, что министерство не повторит тех ошибок, которые, по их мнению, совершила налоговая милиция. «Гарантий никаких нет, просто на одно злоупотребляющее ведомство станет меньше»,– говорит один из авторов законопроекта Святослав Олийнык (БЮТ). По его словам, параллельно проводится работа в рамках комитета по вопросам правосудия и Высшего совета юстиции относительно сокращения количества санкций на проведение мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. «Мы доведем до сведения всех судов, что эта ситуация под особым контролем – нескольких жалоб на необоснованный обыск будет достаточно, чтобы поставить вопрос об ответственности судьи. Так что самой главной гарантией станет то, что суды перестанут выдавать эти санкции», – уверен Олийнык. В ГНАУ от комментариев отказались. «Мы не комментируем законопроекты», – заявила руководитель пресс-службы администрации Тамара Куцай. Вместе с тем один из бывших начальников налоговой милиции, пожелавший остаться неназванным, считает все законодательные попытки реформировать налоговую милицию нецелесообразными, так как это снизит уровень борьбы с налоговыми преступлениями и ограничит доступ налоговиков к ежедневно обновляющейся базе данных. «Догонять налоговых преступников ГНАУ станет сложнее, чем предупреждать преступления,– говорит он.– И вообще я не думаю, что в период кризиса, когда в государстве много других проблем, необходимо заниматься ликвидацией налоговой милиции. От этого никто не выиграет». Между тем в комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддерживают идею ликвидации налоговой милиции. «У всех членов нашего комитета позиция однозначная: налоговой милиции быть не должно», – заявил член подкомитета Василий Грицак (Партия регионов). Адвокатский корпус сомневается в том, что предложение депутатов будет реализовано. «Я считаю такую инициативу рациональной, хотя веры в то, что это произойдет, нет,– говорит член правления Ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий.– С одной стороны, мы имеем законопроект о ее ликвидации, с другой – проголосованный в первом чтении Налоговый кодекс, предполагающий неограниченные полномочия налоговой милиции. Вряд ли налоговая, учитывая, что ее бывший шеф сегодня является премьер-министром (Николай Азаров возглавлял ГНАУ с 1996 по 2002 год. – Ред.), позволит отрезать ей руку с мечом».

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