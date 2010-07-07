Донецкие предприниматели жалуются на необоснованные проверки

Налоговики и контролирующие органы в Донецкой области проводят массовые необоснованные проверки предпринимателей, заявляют местные депутаты. Недовольство донецких деловых кругов вызывает также проект нового Налогового кодекса, сообщает «Немецкая волна». От предпринимателей поступают многочисленные жалобы на увеличение проверок и давление со стороны контролирующих органов, а настроения относительно нового Налогового кодекса можно охарактеризовать как «тревожное ожидание», отметила руководитель регионального фонда поддержки предпринимательства Татьяна Шашкова. Вновь вернулась практика плановых проверок и штрафов предпринимателей. То есть предпринимателя ставят в такие условия, когда он вынужден платить любой штраф, потому что система защиты его прав через суд не действует, сказал руководитель областного союза предпринимателей малого и среднего бизнеса и ремесленников Александр Хряков. По его мнению, то налоговое законодательство, которое в настоящее время пытается утвердить власть, отбросит предпринимательство на 10-15 лет назад. По словам Хрякова, прежде всего, идет речь о попытках нарушения конституционных прав граждан, в частности права конфиденциальности, а именно: попытки вторжения в дома предпринимателей и осуществление там обысков. Кроме того, налоговая милиция фактически получает возможность под видом трудоустройства безработных завести на предприятиях своих «стукачей», говорит Хряков. Кардинальных позитивных изменений не стоит ожидать даже в случае внесения изменений в кодекс, убежден предприниматель. В проекте документа заложены все желаемые интересы налоговиков. Если даже один процент от этих интересов будет утвержден, то результат будет лишь на пользу налоговикам и чиновникам, объясняет Хряков. Правда, прибегать к каким-то радикальным действиям, как, например, пикетирование Верховной Рады, донецкие предприниматели не собираются, добавил председатель союза предпринимателей. Потому что, по его мнению, в таких действиях больше политического подтекста, чем собственно защиты экономических интересов предпринимателей.