Яценюкомания

Сегодня Арсений Яценюк станет кандидатом в президенты. Он будет четвертым политиком, официально заявившим о намерениях претендовать на главное кресло страны.

Что может помочь, и что может помешать Яценюку добиться своей цели?

Команда

Говоря о команде Яценюка (впрочем, как и о любых других командах), стоит напомнить, что персонификация украинской политики не способствовала развитию партийной модели структурирования власти. Это – следствие нынешней избирательной системы. В большинстве случаев за лидером партии (блока) стоят люди, которых трудно назвать самодостаточными политиками и личностями. В этом контексте возникает вопрос: а можно ли требовать от Арсения Петровича «засветки» полноценной команды, если у других украинских политиков «команд» де-факто не существует? Есть «политическая обслуга» лидера, не больше.

Взять, к примеру, Юлию Тимошенко. Кто может сказать, кто будет у нее, стань она Президентом, главой СП, главой СБУ, секретарем СНБОУ и т.д, если из «проверенных людей» доверие у нее вызывает только Александр Турчинов? Турчинов ведь не может занять сразу все должности во власти.

Свой «Турчинов» у Яценюка – непубличная (во всяком случае, пока) Светлана Войцеховская. Она – давний и проверенный боец, занимающий должности, как написал один из сайтов, «подчеркивающие оперативную близость». Уже более пяти лет Войцеховская работает рядом с Яценюком: в бытность главой НБУ, Войцеховская руководила его аппаратом, в МИДе – была его официальным помощником, в Верховной Раде – заведовала секретариатом председателя ВР, теперь – одновременно отвечает за аналитический, медийный и организационный блок в «Фронте».

Кроме Войцеховской в первый круг общения Яценюка входит еще только один человек - его однокурсник по Черновицкому университету Андрей Пышный. Он отвечает за финансовую сторону проектов Арсения Петровича. В свое время Яценюк лоббировал Пышного на должность главы Ощадбанка, но после неудачной попытки тот ушел в СНБОУ на должность первого заместителя.

Именно Пышный является звеном, связывающим Яценюка со средним бизнесом (с крупным Яценюк, понятное дело, встречается сам) и банкирами, на которых, в основном-то, и делается ставка. Правда, в последнее время концепция тотальной опоры на банкиров нуждается в небольшой корреляции: в ситуации ухудшения экономической ситуации население не очень-то жалует руководителей банков. Поэтому можно говорить о сузившийся диапазон «влияния» в этом секторе, и как выход – поиск дополнительной цементирующей основы для кампании.

Технологи и технологи

Смена технологических команд.

Первая – под руководством Костя Бондаренко выписывала политическую программу, которая должна была стать основой партийной программы Яценюка. Программа писалась практически из надиктованных Яценюком тезисов, то есть из его понимания политических, экономических и социальных процессов. Но партии как таковой пока нет. Есть общественное движение «Фронт перемен», в последнее время испытывающее небольшой недостаток идей.

С Костем Бондаренко Яценюк расстался еще в бытность главой парламента. Сегодня с Яценюком работает российская команда Тимофея Сергейцева - Дмитрия Куликова - Искандера Валитова. По традиции в связке с этой командой консультации оказывает вездесущий идеолог Владимир Грановский, который лепил имидж не одному украинскому политику. Самое интересное, что консультируя ныне Арсения Яценюка, он также консультирует и его «закадычного друга» Владимира Литвина.

Что касается группы Сергейцева – Куликова - Валитова, то в этой связке первый является главным координатором, тогда как последний – несет ответственность за конечный результат. «Наш третий партнер, Искандер Валитов, работает с нами с 1999 г., начиная с нашей первой президентской кампании на Украине. До этого по приглашению Искандера я принял участие в его работах по экспертизе ситуации в здравоохранении и медицине, программировании работы фондов по борьбе с раком и СПИДом. Развиваются партнерские отношения и с В. Грановским. Опираясь на глубоко усвоенную им школу методологической работы, Владимир, самодеятельный и самоорганизованный человек, играет сегодня значительную роль в неофициальной политике Украины, не переставая удивлять нас организацией неожиданных и очень эффективных ситуаций». Это – цитата из воспоминаний Сергейцева на сайте научного фонда «Института развития им. Г.П. Щедровицкого».

На том же сайте есть и краткая биографическая справка от Искандера Валитова: «В 1998 г. Т. Сергейцев пригласил меня участвовать в президентской избирательной кампании на Украине, предложив спроектировать и организовать работу с медиками. Я с радостью согласился (давно искал возможность перейти от локальных инновационных проектов к работе с «большой системой»), предложив организовать коммуникацию врачей и кандидата (в то время действующего президента страны) по поводу комплексного плана реформы здравоохранения. Ядром проекта был «договор сторон» – в обмен на гарантии реформ кандидату была обещана политическая лояльность врачей. Все получилось: и реформы спроектировали, и общественное движение (энтузиазм участников был подлинный) организовали, и всенародное обсуждение планов устроили, и кандидата реально включили в переговорный процесс, и получили нужный электоральный эффект (за год провели десятки публичных и, при этом, предельно содержательных мероприятий, в т.ч. ОДИ). В разработке проекта (помимо Тимофея) участвовал Дмитрий Куликов (так началось наше сотрудничество). Кстати, проект получил продолжение и после выборов: лидеры созданного нами общественного движения («Пульс Украины») вошли в комиссию по реформе здравоохранения кабинета министров, были подготовлены соответствующие законопроекты… (процесс был остановлен «делом Гонгадзе» и кризисом власти в 2001 г.). В 2002 г. я принял предложение Т. Сергейцева и Д. Куликова стать их третьим партнером. С тех пор мы провели несколько масштабных избирательных кампаний».

Появление команды российских политтехнологов в штабе Яценюка ознаменовалось отказом от проведения аналогий «Яценюк - украинский Обама», что, очевидно, является правильным решением. Ну, кто вдалеке от столицы может позволить себе вникнуть в сложную ассоциацию украинской действительности и г-ном Обамой, победившим на выборах президента США? В то же время Яценюка начали активно и традиционно продвигать в медиа, приостановив развитие оригинальных идей, которые были изначально анонсированы (социальные сети, голосование смс-ками, отбор кандидатов в команду). Яценюк не перестал пользоваться и теми ресурсами, которые ему ничего не стоят – это в первую очередь канал «Интер», что наводило на мысли о связях с опальным ныне газотрейдером Фирташем. Впрочем, доступ к медиа-ресурсу – это отнюдь не вливание «живых денег» в кампанию. А консультации уже упоминаемого Грановского и генпродюссера «Интера» Безлюдной – это лишь элементы фона, который может как размыться, так и приобрести более отчетливые черты в случае, если шансы Яценюка будут расти.

Финансы и консультации

Сегодня же можно говорить, что начавшаяся кампания Арсения Петровича проходит в жестком эконом-режиме, а это значит, что одних меценатских вливаний Виктора Пинчука явно недостаточно. Последний еще не решил, как он может в будущем воспользоваться этой инвестицией, а это означает, что бездумных финансовых шагов никто пока делать не собирается. То же самое можно сказать и о других серьезных игроках, которые могли бы помочь Яценюку с деньгами. Проблема в одном – все они хотят иметь на кандидата «контрольный пакет», и это обстоятельство может помешать им всем договориться.

В беседах с депутатами сам Яценюк практически с завистью говорит о «своих» деньгах, которые имеет Сергей Тигипко, продавший банк, и также готовящийся к этой кампании.

О каких суммах может идти речь? Если штаб Яценюка и располагает деньгами на оперативные расходы, то на стратегические вещи, которые понадобятся уже в конце кампании, их явно не хватит. Ведь не так важно обеспечить результат выборов, как важно его защитить. Еще в начале года должно было состояться разворачивание избирательных штабов, должны были начаться переговоры о формировании списков наблюдателей, «перевербовка» членов избирательных комиссий, работа с ЦИК, подготовка к отстаиванию результатов в суде и.т.д. Пока все это в полусыром виде. По оценкам экспертов, собаку съевших на выборах, только на контроль 66 тыс. участков в день голосования и во время подсчета голосов может пойти около $200 млн. Также говорят, что от названных специалистами сумм в центральном офисе Яценюка делали большие глаза. Мол, откуда брать такие деньги?

Очевидно, что еще больше затрат должно уйти на технологию «захвата» электората и гашение всевозможных мифов. Например, о том, что Президент Кучма Яценюку подбирает кадры, а Президент Ющенко через Веру Ульянченко будет ему покровительствовать.

До сих пор также не решено, когда презентовать партийный проект, и надо ли это делать, учитывая идентификацию Яценюка с общественным движением «Фронтом перемен». Нужно также решить, когда и по каким критериям подбирать под старт кампании людей-говорунов, и людей-решунов из числа действующих политиков и парламентариев (ведь в одиночку Арсению Петровичу вряд ли со всем гамузом можно будет справиться). Нужно перейти к решительной вербовке депутатов, которые подходят под эти критерии. И не только в Верховной Раде, но и на местах.

Очень символично, что в день «политического совершеннолетия» Арсения Яценюка как «одного из лидеров «пятерки» нашего блока» поздравил НУНС, пожелав юному политику «искренних соратников». Это – мягкое напоминание Арсению Петровичу о том, что у всех есть прошлое. Но, как известно, без него не бывает и будущего. У Яценюка оно есть.