«Регионы» уберут Сивковича за рейдерство?

В Верховной Раде во вторник был зарегистрирован проект постановления об отставке вице-премьера по вопросам нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича. Автором документа выступил народный депутат Святослав Олийнык, формально являющийся членом фракции БЮТ, но де-факто входящий в так называемую группу заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Информацию о том, что вероятность отставки Сивковича достаточно высока, подтвердил источник «Коммерсант-Украина» в Кабинете Министров. Олийнык аргументирует необходимость отставки Владимира Сивковича «ухудшением в стране ситуации с рейдерством... что связано с его непосредственной заинтересованностью в противоправном поглощении и захвате отдельных предприятий». Обвинения в адрес вице-премьера в документе не детализируются. В пресс-службе Сивковича инициативу Олийныка комментировать отказались. Отметим, что претензии в адрес Сивковича со стороны представителей коалиции звучали и ранее. 18 июня депутат Владимир Ярощук (Партия регионов) обвинил вице-премьера в уголовно наказуемых деяниях. «Он оказывает содействие рейдерству, «крышует» захват предприятий, направляет рейдеров на те или иные объекты, активно пользуется телефонным правом в работе с судьями», – заявил Ярощук, добавив, что располагает информацией о причастности вице-премьера к захвату 220 га земли на острове Муромец в Киеве. Реакции Сивковича на эти обвинения также не последовало. Олийнык оптимистично оценивает возможность отставки вице-премьера. По его словам, постановление готова поддержать часть депутатов Партии регионов. «После регистрации проекта число депутатов, готовых публично заявить о проблемах в работе Сивковича, значительно увеличилось», – заявил он, добавив, что рассчитывает также на голоса оппозиции.