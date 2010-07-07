СНБО рассмотрит состояние Вооруженных сил 8 июля

Совет национальной безопасности и обороны намерен на своем заседании 8 июля рассмотреть состояние Вооруженных сил. Об этом сказал источник Українських Новин в СНБО. Как сообщалось, депутат Верховной Рады от фракции Блока «Наша Украина-Народная самооборона», председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко прогнозировал рассмотрение на внеочередном заседании СНБО в среду, 7 июля, вопросов состояния технической готовности в авиации и других видах Вооруженных Сил. Он считает достаточно вероятным принятие по итогам заседания СНБО решения об отставке министра обороны Михаила Ежеля.