Рада сегодня завершит рассмотрение законопроекта о судоустройстве

Верховная Рада Украины приняла решение работать вечером до завершения рассмотрения законопроекта о судоустройстве. За данное решение проголосовали 228 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале, информирует УНИАН. Как сообщалось, 6 июля ВР приняла решение о том, что сегодня парламент будет работать и на вечернем заседании (обычно во время пленарной недели парламент работает с утра в пленарном режиме, а с 16.00 народные депутаты Украины работают в комитетах и фракциях). Законопроект о судоустройстве был принят в первом чтении, а сегодня народные депутаты будут рассматривать его во втором чтении с поправками, поступившими к законопроекту.