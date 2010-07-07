Семиноженко удивлен обвинениями в «оранжевом» курсе

Экс-вице-премьер Владимир Семиноженко удивлен, что его обвиняют в «оранжевом» курсе. Так он прокомментировал информацию о том, что возможной причиной его увольнения стало «скрытое продолжение оранжевого курса» в гуманитарной политике и в неэффективном менеджменте, сообщает Комсомольская правда в Украине. «Я расцениваю эти обвинения как попытки хоть как-то мотивировать мое снятие с должности. Меня, мягко говоря, сложно заподозрить в лояльности к «оранжевому» курсу. Скорее, наоборот, главным образом меня обвиняли в «пророссийскости», - отметил Семиноженко. Кроме того, он считает несерьезной причину из-за ситуации с украинским дубляжем и Институтом национальной памяти «Если вы имеете в виду украинский дубляж и Институт национальной памяти, то это несерьезно. На уровне Кабинета Министров нормативная база по этим вопросам приведена полностью в соответствие с украинским законодательством и с очень положительным движением в сторону защиты языковых прав. И главное, мы это сделали не кавалеристским наскоком, а по уму, с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Если это кому-то не нравится, то ради бога. Шашкой махать можно в парламенте. А у правительства совсем другие задачи. Что же касается Института национальной памяти, то место директора сейчас вакантно. Пожалуйста, можно проводить любую политику как в интересах украинского общества, так и в интересах коалиции», - сказал Семиноженко.