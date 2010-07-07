Семиноженко говорит, что у него не было проблем с коллегами

Экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко отрицает слухи о том, что у него возникали конфликты с коллегами. Так он прокомментировал информацию о том, что одна из причин его отставки - конфликты внутри правительства, сообщает Комсомольская правда в Украине. «Конфликтов не было, да их и быть не могло. Правительство работает как хорошо отлаженный механизм. Все нацелено на единую задачу - оздоровить экономику и мобилизовать ресурсы для роста. Все остальное - домыслы. Нужно уже отвыкать от мысли, что политика - это такое ответвление шоу-бизнеса, где все скандалят, разводятся и сходятся. Хорошо работающее правительство может показаться скучным для прессы. Но это первый признак того, что оно действительно работает», - считает Семиноженко. По словам Семиноженко, он прекрасно понимает, какой масштаб задач сегодня стоит перед министром образования, вообще в гуманитарной сфере. «Сама специфика гуманитарных вопросов такова, что их можно решить только в режиме сотрудничества и консолидации. Тут я всегда был солидарен с Анной Герман в ее тактичном и бережном отношении к сложнейшим нюансам гуманитарной политики в Украине», - отметил он. Семиноженко считает, что Украине необходима целостная гуманитарная политика, ориентированная на развитие ресурсов общества. «Будет ли это осуществлено силами профильного вице-премьер-министра или как-то иначе, не столь важно. Главное, чтобы человек и общество всегда оставались в центре государственной политики», - сказал он.