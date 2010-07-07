Тигипко спокойно относится к возможной отставке

Вице-премьер-министр по экономическим вопросам Сергей Тигипко не драматизирует свою возможную отставку. Об этом он сказал журналистам, сообщают Українські Новини. «Отношусь абсолютно спокойно. Не надо на это обращать внимание... надо делать дело, а не цепляться за должность», - сказал Тигипко, комментируя соответствующую инициативу депутата Верховной Рады от фракции Блока Юлии Тимошенко Ольги Боднар. По словам вице-премьера, его сейчас больше интересует завершение переговоров с парламентскими комитетами по доработке Налогового кодекса. Как сообщалось, 5 июля Боднар зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении Тигипко, мотивировав такой шаг тем, что назначение вице-премьера прошло с нарушением регламента парламента, без обсуждения кандидатуры Тигипко в комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Председатель Рады Владимир Литвин не видит оснований для увольнения Тигипко.