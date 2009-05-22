Первая договоренность Ульянченко и Тимошенко

Премьер-министр при президенте Кучме, министр транспорта в правительстве Анатолия Кинаха и лидер «партии власти» в эпоху Леонида Даниловича - Народно-демократической партии - в последнее время редко появлялся в информационном пространстве и, казалось, отказался от какой-либо карьеры.



В другое время подобное кадровое предложение из прошлого вызвало бы резонанс, однако не на этой неделе, переполненной более яркими событиями в политической жизни страны. Скандальная отставка Балоги, избрание Веры Ульянченко на пост главы Политсовета «Нашей Украины», а также ее последующее назначение на место Балоги, шум вокруг возможной отставки вице-премьера Васюныка и министра обороны Юрия Еханурова - слишком большое количество масштабных событий.

Правительство проявило невиданную спешку в действиях, связанных с подачей Президенту кандидатуры Валерия Павловича на заведующего киевским регионом. Соответствующее представление Кабмин направил главе государства еще до того, как появилась официальная информация о решении Виктора Ющенко уволить Ульянченко.

Более того, на Грушевского спешили настолько, что даже вопреки Конституции уволили Веру Ивановну с поста губернатора Киевской области решением Кабинета министров, не дожидаясь президентского указа, который был обнародован позже. Правда, в последствии свои действия правительство откорректировало.

При этом несколько странным было отсутствие реакции на такие кадровые шаги правительства, как со стороны Президента, так и со стороны бывшего губернатора Киевщины. В то же время, представление на назначение Пустовойтенко поддержали депутаты из обоих лагерей, и пропремьерского, и пропрезидентского.

В частности, отстаивать назначение Пустовойтенко с задором бросился бютовец Богдан Губский, имеющий полное взаимопонимание с Верой Ивановной. «Кандидатура Валерия Пустовойтенко на должность главы Киевской областной государственной администрации является компромиссной фигурой, которая позволит сбалансировать интересы всех основных политических сил региона и даст возможность новоназначенному губернатору сконцентрировать свою деятельность на решении социально-экономических проблем, а не на политических разборках», - идет речь в заявлении Губского, редко появляющегося с подобными комментариями в прессе.

В свою очередь, народный депутат от НУНС Роман Зварыч назвал кандидатуру Пустовойтенко «абсолютно адекватной, очень хорошей и достойной кандидатурой на эту должность».

Источники «Главреда» подтвердили версию о том, что кандидатура Валерия Пустовойтенко является результатом договоренностей Юлии Тимошенко и Веры Ульянченко. Оно и понятно. Идя на повышение, Ульянченко вряд ли допустит в руководство своей вотчиной человека, на которого не сможет влиять. С другой стороны, Конституция требует представления правительства для соответствующего кадрового решения президента. Значит, приходится договариваться.

Ситуация вокруг назначения Валерия Пустовойтенко является лишь элементом общей тенденции налаживания отношений нового руководителя Секретариата Президента с главой правительства. Большинство украинских политологов сходятся в одном: Вера Ивановна пришла, чтобы обеспечить комфортный «закат» президентской карьеры Виктора Ющенко. Несомненным условием для этого должно стать понижение градуса конфликта между аппаратами Президента и премьера.

«Главред» поинтересовался, что по поводу представления Валерия Пуставойтенко на пост руководителя Киевской области думают украинские политологи.



Михаил Погребинский, председатель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{1-} - Я не вижу причин для того, чтобы Пустовойтенко воспринимался негативно Верой Ульянченко и Президентом. Не так много людей во втором эшелоне вели себя так корректно. Поэтому эта кандидатура на пост губернатора Киевской области вполне могла быть согласована между Ульянченко и Тимошенко. Мне кажется, что есть шансы на то, что его на этом посту утвердят.



Если Президент подписывает представление Пустовойтенко на пост губернатора Киевщины, то это можно рассматривать в качестве первого сигнала конструктивного сотрудничества между Секретариатом и правительством. Думаю, между этими структурами даже возможно потепление отношений.



Не думаю, что Пустовойтенко открыто включится в какую-то команду перед президентскими выборами, даже не смотря на назначение, которое, возможно, подпишет Президент. Не думаю, что это назначение будет обусловлено тем, что, дескать, Пустовойтенко берет «под козырек» реализацию планов Президента. Если уж есть реальная договоренность с Верой Ивановной, то, думаю, она сохранит политический контроль над областью. То есть на самом деле в политическом плане на Киевщине ничего не измениться.



Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»



{2-} - На самом деле, это чуть ли не впервые на моей памяти случай, когда была соблюдена процедура выдвижения кандидатуры на пост главы облгосадминистрации. Ведь главы ОГА это органичная часть исполнительной вертикали. И формироваться она должна кабинетом министров. Что касается кандидатуры Валерия Пустовойтенко, то она несколько неожиданна, но, на мой взгляд, очень удачная. Пустовойтенко не является членом команды Тимошенко. Сейчас он в равной степени отдален ото всех крупных политических команд и вместе с тем это один из самых авторитетных политиков-управленцев старой когорты. У него есть очень важный капитал – это старые связи, взаимоотношения с региональными, управленческими, отраслевыми элитами, с корпоративным сектором. То есть с тем самым капиталом, который сейчас очень нужен правительству Тимошенко. Поэтому выдвижение такой кандидатуры нужно рассматривать не как вовлечение Пустовойтенко в команду БЮТ, а как расширение сфер влияния и как укрепление общего авторитета правительства. Тимошенко очень озабочена тем, что у нее очень маленький капитал во взаимоотношениях с разными группами элит. Поэтому привлечение в систему власти таких фигур, как Пустовойтенко, является, прежде всего, расширением ее влияния и укрепления авторитета. Мне кажется, что у Пустовойтенка очень высокие шансы на утверждение. Более того, думаю, это было бы очень правильным назначением. Потому что деполитизация жизни региона, крепкая хозяйская рука и умеренная публичность – это то, что сейчас нужно Киевщины. Знаю, что у него очень хорошие связи с целым рядом региональных властей области. Поэтому он здесь чужаком не будет. Возможное назначение Пустовойтенко на пост киевской ОГА - это не сотрудничество между Кабинетом министров и Секретариатом Президента, а одномоментный компромисс.



Киев и Киевщина никогда не были влиятельным электоральным фактором. Скорее всего, это символический момент в большой политической игре. В нынешней ситуации Пустовойтенко постарается быть вне схватки, потому что у него нет каких-либо обязательств перед командами ни Тимошенко, ни Ющенко, ни Януковича. Я не вижу опасности в его личных политических интригах, поскольку сейчас его партия НДП находится в ослабленном состоянии. Нужно также учитывать, что для Валерия Пустовойтенко пост губернатора это неплохой шанс вернутся в высшие эшелоны власти после определенной паузы. Думаю, он будет дорожить этим назначением, если это произойдет, и будет заинтересован в том, чтобы пройти до президентских выборов с минимальными имиджевыми, личностными и политическими потерями. Для него важно сохранить авторитет перед будущим победителем на этих выборах, чтобы сохранить доверие будущей власти.



Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»:



{3-} - Есть вероятность того, что кандидатура Пустовойтенко на пост киевского губернатора может быть согласована между Тимошенко и Ульянченко. Он человек нейтральный, но мне сложно говорить о том, что эта кандидатура согласована с Ульянченко. Тут дело не только в Ющенко. Думаю, что Вера Ивановна захочет оставить на хозяйстве человека, который был бы, скажем так, управляем и не разрушил бы наработанные ею схемы. Теоретически Пустовойтенко может быть таким человеком. Он опытный хозяйственник и не в положении, чтобы играть в какую-то самостоятельную игру. Тем более, этот человек для Киевской области – чужой. Это не его регион.



Кроме того, Пустовойтенко еще должен устроить Ющенко. Я не слышал о наличие каких-то комплексов или сложных отношений Ющенка по отношению к Пустовойтенко. Но кто его знает. Сам факт того, что эта кандидатура предложена Кабмином, может само по себе вызвать неприятие Президента. Если фактически предложение Пустовойтенка было от Секретариата, а номинально от правительства, то тогда у него очень высокие шансы быть назначенным на эту должность. Но сейчас еще существует конфликтная ситуация вокруг Еханурова. Поэтому, думаю, многое еще остается в процессе торгов. У Веры Ивановны свой интерес, но Ющенко может выставить и встречные претензии, например, не убирать Еханурова. Сама схема понятна, но могут быть переходящие конфликтные ситуации.



Как только была назначена Ульянченко, не однократно высказывалось предположение о том, что может наступить некоторое снижение конфронтации между КМУ и СП. Это возможно, но мы же видим, какая конфликтная ситуация с Ехануровым. Поэтому считаю, что для страны ситуация кардинально не изменится. Ульянченко может обеспечивать неформальные непрямые компромиссы, в том числе по кадровым вопросам. Но на самом деле есть много принципиальных конфликтов интересов между Ющенко и Тимошенко. И вот история с Ехануровым показывает, что обе стороны очень далеки от примирения, хотя оно возможно. Индикатором в этом будет не назначения Пустовойтенка, а как раз дело Еханурова. Если Ехануров останется министром, или на его место будет однозначно назначен человек Ющенко, тогда это буде свидетельствовать о возможности определенного перемирия. Но пока что Тимошенко и Ющенко от этого далеки.