Томенко: Власть возрождает «черные доски»

Вице-спикер Николай Томенко заявляет, что местная власть, подконтрольная Партии регионов, формирует списки лояльных и нелояльных к ней граждан. Об этом говорится в заявлении Томенко, информирует Украинская правда. По словам депутата, речь идет о списках бизнесменов, учителей, общественных и культурных деятелей. Он сообщил, что к нему лично обращались представители образовательных учреждений, государственных предприятий и коммерческих структур Западной и Центральной Украины, Киева, где такая «паспортизация на предмет лояльности к новой власти и готовности вступить в правящую Партию регионов проводится системно». Томенко отметил, что все попытки представителей Партии регионов объяснить, что «такой централизованный сбор информации является «тупостью» местных чиновников, которые проявляют самостоятельную инициативу, мягко говоря, не соответствует действительности». Он отметил, что использование метода «сортировки» активных людей по принципу лояльности к власти и готовности перейти в Партию регионов или неприятие ее является признаком тоталитарных режимов и «недопустимо в современной Украине 21 века». Томенко призвал работников учреждений образования, руководителей государственных предприятий и коммерческих структур не скрывать эту информацию, поскольку «только ее публичное обнародование может остановить возрожденную традицию занесения на «черные доски».