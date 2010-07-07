ВР отказалась создать Национальный антикоррупционный комитет

Верховная Рада отказалась создать Национальный антикоррупционный комитет. За принятие в первом чтении законопроекта № 5437 «О Национальном антикоррупционном комитете» проголосовали 115 депутатов при минимально необходимых 226, сообщают Українські Новини. Этот законопроект был разработан в рамках плана действий по борьбе с коррупцией. По мнению автора законопроекта, депутата Рады от фракции Блока «Наша Украина-Народная Самооборона» Арсения Яценюка, создание антикоррупционного комитета позволило бы привлекать к ответственности за коррупционные правонарушения (административные и уголовные) чиновников, которые сегодня безнаказанны из-за отсутствия политической воли и круговой поруки в правоохранительных органах. Согласно документу, по своему статусу Национальный антикоррупционный комитет является военным формированием и подчиняется напрямую Президенту, который согласно Конституции является гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также руководителем в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны государства. Основное предназначение комитета - составление административных протоколов, осуществление оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия в отношении деяний, связанных с коррупцией и должностными преступлениями. Комитет занимался бы расследованием деятельности высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления (в частности Президента, министров, председателей областных госадминистраций, депутатов Рады). Финансирование и обеспечение материально-технической базой комитета осуществлялось бы в пределах средств, предусмотренных на финансирование специальных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также подразделений внутренней безопасности органов государственной власти. При этом подразделения, за счет которых осуществлялось бы финансирование комитета, предлагалось ликвидировать. Предельную штатную численность Национального антикоррупционного комитета предлагалось установить на уровне 1 500 человек, в том числе до 1 200 военнослужащих. Также законопроект дополнил бы Уголовный кодекс статьей 343-1 «Вмешательство и препятствование деятельности сотрудника Национального антикоррупционного комитета» с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 8 до 10 лет. Этот проект закона был зарегистрирован в парламенте 15 декабря 2009 года. 29 июля 2009 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №5031 о создании отдельного центрального правоохранительного органа исполнительной власти со специальным статусом - Национального бюро антикоррупционных расследований.