Рада хочет ввести уголовную ответственность хозяев собак

Верховная Рада намерена вести уголовную ответственность хозяев домашних животных. За внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно нарушения порядка выгула домашних животных (собак) в первом чтении проголосовали 382 народных депутата из 431 зарегистрированных в зале заседаний, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам автора законопроекта народного депутата Ирины Геращенко (фракция НУНС), предлагается ввести «уголовную ответственность хозяев домашних животных». По ее словам, предлагается ввести в Уголовный кодекс статьи, которые усилят ответственность владельцев животных и увеличить штрафы. Согласно законопроекту, за нарушение порядка выгула домашних животных (собак) лицом, которое сопровождает животное, нанесшее потерпевшему телесные повреждения средней тяжести, владельца предлагается наказывать штрафом на сумму от 200 до 500 необлагаемых минимумов дохода граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет. В случае если действия животного причинили смерть человеку или в результате нападения собаки потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, владелец собаки может быть лишен свободы на срок от 3 до 8 лет. В случае если в результате нападения собаки погибли нескольких лиц, то эти действия караются в отношении владельца собаки лишением воли на срок от 5 до 10 лет.