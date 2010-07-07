Депутатов заставят работать на выходных?

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что Верховная Рада может работать в выходные дни или на следующей неделе, если в пятницу, 9 июля, депутаты не успеют рассмотреть изменения к закону о местных выборах. Об этом он сказал в интервью журналистам, информирует УНИАН. Ефремов отметил, что народные депутаты Украины до завтрашнего дня имеют право предлагать поправки к данному законопроекту. По его словам, существует договоренность, что профильный комитет будет работать завтра «допоздна, чтобы эти поправки учесть». «Если удастся, то в пятницу мы можем рассмотреть данный законопроект», - отметил Ефремов. «Если не удастся, мы вынуждены будем продлить работу парламента либо на выходные дни, либо перенести на следующую неделю», - добавил он. Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» внесенный председателем фракции Партии регионов Ефремовым.