Налоговый кодекс могут отложить до сентября

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко предполагает, что принятие Налогового кодекса будет отложено на сентябрь текущего года. Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Лига. Тигипко при этом отметил, что принятие документа будет очень сложным, поскольку внесено более пяти тысяч поправок. По его словам, часть поправок внесена не для того, чтобы улучшить законопроект, а для того, чтобы потянуть время. Вместе с тем, Тигипко подчеркнул, что критика, которая звучит в адрес проекта Налогового кодекса, необоснована, так как лучшего документа у правительства просто не было. По его словам, ко второму чтению документ будет существенно доработан. Напомним, 17 июня Верховная Рада приняла за основу правительственный проект Налогового кодекса №6509. «За» проголосовали 247 народных депутатов.