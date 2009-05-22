Парламент поставил правительству «двойку»

В пятницу парламент принял к сведению отчет временной спецкомиссии по мониторингу состояния ликвидации последствий паводка, по мнению которой работу КМУ в этом плане необходимо признать неэффективной. За депутатами дело не стало. Соответствующее постановление о неудовлетворительности проведенной Кабмином работы по ликвидации последствий стихии народные избранники приняли аж 403 голосами. Отсутствовали или вовсе не принимали участия в голосовании по этому постановлению некоторые депутаты от ПР, БЮТ, Блока Литвина и НУНС. Перед голосованием по отчету комиссии депутаты почтили память погибших в этой стихии минутой молчания. Рада предложила обеспечить координацию работы КРУ, МВД и ГП по проверке использования госсредств, выделенных на ликвидацию последствий стихии. Парламент поручил правительству, во-первых, устранить обнаруженные нарушения, а во-вторых, определить персональную ответственность глав ОГА и других должностных лиц за целевое использование государственных средств. По предложению комиссии, правительству осталось закончить ремонтные работы в пострадавших регионах, подготовить изменения в госбюджет, чтобы полностью рассчитаться за выполненные работы по ликвидации последствий стихии, обеспечить необходимые объемы финансирования и освоения средств, поступивших для помощи пострадавшим от населения.