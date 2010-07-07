«Регионы» надеются завтра принять закон о референдуме

В Партии регионов надеются, что парламент в четверг рассмотрит и примет закон о всеукраинском референдуме. Об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге в среду, информирует «Интерфакс-Украина». «Закон о референдуме уже подготовлен к рассмотрению - он сейчас проходит последние доработки в научно-экспертном и юридическом управлении секретариата Верховной Рады. Я надеюсь, что он будет в полном объеме готов для рассмотрения завтра в сессионном зале и что мы сможем принять этот закон в целом», - сказал Ефремов.