Кузьмук: СНБО завтра соберется на заседание

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в четверг. Об этом сообщил народный депутат от Партии регионов, экс-министр обороны Александр Кузьмук, информирует «Интерфакс-Украина». «Я как советник Президента готовлюсь к участию в заседании СНБО», - сказал Кузьмук. На уточняющий вопрос, будет ли это заседание проведено в четверг, 8 июля, депутат ответил утвердительно. Комментируя слухи о возможном увольнении Михаила Ежеля с должности министра обороны и назначения на этот пост Кузьмука, экс-министр обороны ответил: «Мне никаких предложений не поступало». Как известно, ранее источник в Администрации Президента сообщил о том, что внеочередное заседание Совета СНБО запланировано на среду, 7 июля. Это подтвердил и глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат Анатолий Гриценко. По информации Гриценко, на этом заседании должны были быть рассмотрены вопросы, связанные с боеготовностью Вооруженных сил. Вместе с тем, в Минобороны опровергли слухи о возможном увольнении Ежеля с поста главы оборонного ведомства и добавили, что министр работает в обычном режиме.