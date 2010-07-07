Оппозиция не покидает надежд уволить Бойко и Хорошковского

Вопрос об увольнении министра топлива и энергетики Юрия Бойко и главы Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского может возникнуть на следующей сессии парламента. Об этом сказал заместитель лидера фракции Блока Юлии Тимошенко, глава оппозиционного правительства Сергей Соболев на брифинге в среду, комментируя рассмотрение в парламенте вопросов об увольнении Бойко с должности министра топлива и энергетики и проект постановления об обращении к Президенту относительно внесения представления об увольнения Хорошковского с должности главы СБУ, информирует «Интерфакс-Украина». «Вопрос Бойко и Хорошковского связан с одним вопросом - это вопрос «РосУкрЭнерго» и их прямой причастности к этим махинациям», - сказал Соболев. По его словам, все остальные кадровые вопросы будут рассматриваться в порядке поступления. Как сообщалось, речь идет о возможности увольнения вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко, министра экономики Василия Цушко и ряда других членов Кабинета Министров Украины. «В отношении того, будут ли вноситься повторно (проект постановления на увольнения Бойко и Хорошковского. – Ред.), я уверен, что выводы следственной специальной комиссии как раз и будут сделаны для того, чтобы соответствующее решение было принято в парламенте», - сказал Соболев. По словам депутата, «отдельные фракции сегодня заявили о том, что они не могут голосовать без соответствующих решений профильного комитета и временной специальной комиссии». «Я думаю, что когда такие выводы и все документы будут в распоряжении временной специальной комиссии, этот вопрос еще раз возникнет на следующей сессии», - подчеркнул Соболев.