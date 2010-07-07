Рада не будет менять формулировку для Голодомора

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений было принято решение не рекомендовать Верховной Раде принимать законопроект Василия Киселева об отмене признания Голодомора геноцидом Украинского народа. Об этом сообщает «Главком». «Большинство членов комитета (5 человек) не поддержало законопроект Киселева и другие подобные документы. Большинство членов комитета считает Голодомор геноцидом, но этот законопроект с негативной рекомендацией комитета все же будет вынесен в сессионный зал на следующей сессии осенью», - сказал глава комитета Олег Зарубинский. Напомним, предложенные Киселевым изменения предусматривают, что «Голодомор является трагедией украинского народа». «Голодомор как явление никто не отрицает, но это, скорее, трагедия, а не геноцид», - сказал Киселев.