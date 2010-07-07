Парламент порадовал предпринимателей

Верховная Рада приняла закон относительно осуществления хозяйственной деятельности на основании представления декларации. За этот документ проголосовали 272 депутата, сообщает Украинская правда. Согласно закону, «субъект хозяйствования имеет право на осуществление хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности на основании представления декларации без получения документа разрешительного характера, за исключением тех видов хозяйственной деятельности, перечень которых определяется Кабмином».