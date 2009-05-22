Африканский вояж Тимошенко

Ливия долгое время находилась в международной изоляции. Только после того как Триполи отказался от программ по разработке оружия массового уничтожения, лидеры западных стран стали посещать Ливию. Не обходит своим вниманием ливийцев и Украина. В прошлом году Виктор Ющенко посетил Триполи, а ливийский лидер Муаммар Каддафи – Украину.

У Юлии Тимошенко и Каддафи должны были сложиться достаточно теплые отношения еще прошлой осенью, когда ливийский лидер находился с визитом в Киеве. Оба политика мило общались в шатре зарубежного гостя. Ливийцы предусмотрительно приготовили для Юлии Владимировны камин и мангал, чтобы премьер не замерзла.

Личные контакты, правда, пока не возымели особого влияния на экономическое сотрудничество двух стран. Товарооборот между Ливией и Украиной до сих пор оставляет желать лучшего – 125 млн. долларов. В прошлом году он вообще пошел на убыль – почти на 30% по сравнению с позапрошлым годом. Это произошло якобы из-за мирового экономического кризиса. Хотя, как говорят украинские дипломаты, в этом году торговля между двумя странами должна пойти по восходящей. Уже в первом квартале нынешнего года объем торговли товарами между Украиной и Ливией увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Юлия Тимошенко сообщила о своем визите в Триполи еще в марте во время посещения Харьковского авиационного завода. Тогда же и стало известно, что в Ливию будет отправлен самолет АН-74 ТК-300Д. Говорят, что премьер должна была отправиться в Триполи на нем. Но согласно украинскому законодательству первые лица государства должны летать только на правительственных самолетах.

Перед визитом Юлии Тимошенко в Ливию «Главред» поинтересовался у Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ливии Геннадия Латия тем, какую пользу может извлечь Киев из сотрудничества с Триполи



В Украине очень часто говорят о возможности сотрудничества Киева с Триполи в энергетической сфере. «Нефтегаз Украины» еще в 2004 году пытался начать разработку нефтяных месторождений в Ливии, но из-за нехватки средств проект фактически провалился. Стремятся ли украинцы вернуться на ливийский нефтегазовый рынок?



Нефтегазовая промышленность служит основой экономического потенциала Ливии. По разведанным запасам нефти Ливия занимает первое место в Африке, а по объему ее добычи - третье. Конечно, это открывает огромные перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли.

Сейчас в Триполи функционирует представительство НАК “Нефтегаз Украины”, официальное открытие которого состоялось в октябре 2003 года во время государственного визита Президента Украины Леонида Кучмы в Ливийскую Джамахирию. Тогда же в Триполи был подписан Меморандум о сотрудничестве между НАК “Нефтегаз Украины” и Национальной нефтяной корпорацией (ННК) Ливии. Через год, в октябре в 2004 г., между НАК “Нефтегаз Украины” и ННК Ливии было заключено Соглашение о распределении продукции (на условиях концессии) и разведывательных работах, которое, к сожалению, так и не вступило в силу, поскольку ливийская сторона в свое время не выполнила соответствующие внутригосударственные процедуры.

Кроме того, с начала 2005 года ННК Ливии разработала новое типовое соглашение о разведывательных работах и распределении продукции, предполагающее получение в разработку нефтяных месторождений только по результатам международных тендеров и устанавливающее более жесткие требования к зарубежным нефтяным компаниям, которые желают работать на ливийском рынке. Таким образом, условия вхождения и работы на нефтегазовом рынке в Ливии, особенно с возвращением на него западных компаний, существенно изменились.

Это заставило нефтегазовые компании, и в частности НАК “Нефтегаз Украины”, более многообразно использовать возможности своего представительства на территории Ливии с целью постепенного закрепления на местном рынке. Важным шагом на пути последующего вхождения НАК на ливийский рынок углеводородов стало получение Представительством компании в Триполи в марте 2009 года разрешения на продление срока деятельности своего филиала на следующий период. Кроме того, представительство НАК „Нефтегаз Украины” в Триполи получила лицензию на проведение сервисных работ.



Украина предлагала Ливии открыть на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также сеть автозаправочных станций. Какова ситуация с этими проектами сейчас?



Действительно, такое предложение было озвучено в прошлом году во время визита в Ливию Президента Украины Виктора Ющенко и визита в Украину руководителя Бюро ливийского лидера Башира Салеха Башира. В марте 2008 года в Киеве было открыто представительство Ливийского Африканского Инвестиционного Фонда, который, по нашей информации, ныне и прорабатывает возможность реализации указанных инвестиционных проектов.



Не так давно в российской газете «Время новостей» была напечатана статья Муаммара Каддафи об отношениях Украины с Россией. С чем, по вашему мнению, было связано написание этого материала? Вас не удивило, что ливийский лидер комментирует отношения Киева с Москвой?

Появление этой статьи для нас не было неожиданностью. Начиная с 2004 года, после отказа ливийским руководством от разработки оружия массового уничтожения и снятия мировым сообществом с нее международных санкций, эта североафриканская страна начала активную интеграцию в современные геополитические процессы. Внешняя политика Ливии приобретает черты многовекторности. На современном этапе интересы Ливийской Джамахирии обращены не только на Африканский континент и Ближний Восток, но и намного дальше: на регион Средиземноморья, страны Восточной и Западной Европы, Северную Америку, регион Карибского бассейна.

Украина и Россия важные игроки на мировой политической арене, поэтому заинтересованность со стороны ливийской стороны их внутри- и внешнеполитическими процессами не удивляет. Кроме того, прошлогодние визиты ливийского лидера в Украину и РФ дали ему возможность своими глазами увидеть положение вещей и сделать собственные выводы.

Мне приятно, что сначала оригинальная редакция этой статьи появилась на официальном интернет-сайте ливийского лидера Муаммара Каддафи, в том числе на украинском языке и только позже была перепечатана российскими СМИ несколько в другой редакции. Но должен отметить несколько специфический стиль автора, часто предлагающего свой собственный взгляд на существующие мировые и региональные проблемы.



Ливия долгое время находилась в международной изоляции. Как сегодня вы оцениваете ливийские позиции на международной арене?

Отношения Ливии с другими странами развиваются по многим направлениям. В последнее время Джамахирия значительно активизировала свои отношения с США, Великобританией, Италией, ЕС, РФ. Выросло количество иностранных делегаций, посещающих Ливию, которая, в свою очередь, указывает на ответную заинтересованность развивать отношения.

Этому прежде всего способствовало принятое в 2004 году решение ливийского руководства об отказе от продолжения всех программ по разработке оружия массового уничтожения и активном сотрудничестве с международным сообществом с целью борьбы с международным терроризмом.

Не могу не отметить достижения Триполи и в рамках международных организаций. В этом году Муаммар Каддафи был избран Главой Африканского Союза – ему доверили должность, позволяющую приложить усилия в решении таких вопиющих проблемных вопросов на континенте, как высокий уровень безработицы, слабое социальное обеспечение, нехватка продовольствия, низкий уровень защищенности населения от вооруженных конфликтов. Не менее значимой победой Ливии на международной арене является получение этой страной непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период 2008-2009 гг. Хочу отметить, что среди тех стран, которые поддержали кандидатуру Ливийской Джамахирии на выборах, была и Украина. Ливия и лично ее лидер также активно участвуют в посредничестве по решению некоторых региональных конфликтов, в частности в чадско-суданских переговорах. Конечно, полная реабилитация в глазах мирового сообщества требует больших усилий и терпения. И первые шаги в этом направлении уже делаются.