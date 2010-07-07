Брат Ющенко заговорил об Апокалипсисе

Виктор Ющенко имеет право устраниться от политической жизни. Так считает его брат Петр Ющенко, информирует «Oбком». «Он имеет право на свое поведение. Я не понимаю, каким вы хотели бы его сегодня видеть? От чего я должен отталкиваться?» - спросил Петр Ющенко. По его словам, экс-президент заботится о политической партии «Наша Украина». «А по поводу какой-то внутренней переписки… вон, там у нас есть пресс-атташе, с нею об этом и говорите. Потому что, когда вы имеете дело с единственной партией в Украине, то это – «Наша Украина». Потому что все остальные партии – это либо секты, либо группировки. Одни группировки – бандитские», - сказал он. Ющенко также отметил, что «Наша Украина» развивается по своим внутренним, абсолютно демократическим законам. Кроме того, он рассказал, что нас ожидает конец света. «Вот в свое время к нам зашла коммунистическая идея: «призрак бродит по Европе». А это, знаете, какая идея? Призрак Антихриста. И коммунистическое общество – это общество, которое готовит человечество к приходу Антихриста. Я ж думаю, что ваш информационный источник знает, что нас ожидает – конец света? Не знаете? Так читайте Библию, читайте Апокалипсис – Иоанна Богослова, кстати. …Так вот тогда были посеяны эти бесовские зерна. В начале 20 столетия, а если точнее – в конце 19: все эти убийства царей и так далее. А сколько было перебито людей: губернаторов, градоначальников и т.д.? И с того времени наше сознание деформировано», - уверен брат экс-президента. Ющенко считает, что мировая история – это история распада империй. «Она бесповоротна. Процесс дальше будет только множиться и ускоряться. А то, что происходит сейчас, это называется судороги!», - отметил он. По словам брата экс-президента, он ощущает во власти Януковича советский дух. «Ну, это ж, знаете, кто на что учился. И снова повторяю: все это заходит в индивидуума извне. И когда с каким-то человеком, гражданином, депутатом просто говоришь – это одно. А когда собираемся на какую-то публичную акцию – получается такая… дисгармония», - сказал он.